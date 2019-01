Ponte Morandi - perquisizioni in Autostrade e Spea : 10 nuovi indagati | : Si tratta di tecnici e dirigenti delle due società. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti che sarebbero a rischio. Le fiamme gialle hanno acquisito ...

Genova - dieci nuovi indagati nell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi : Ci sono dieci nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Si tratta di tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia e Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale.L'accusa per loro è di falso nel procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico: tra questi il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova.Nella mattinata del 30 gennaio ...

Ponte Morandi : i tempi biblici della traduzione del report dell’Empa rischiano di ritardare la demolizione : La perizia dei tecnici svizzeri dell’Empa è arrivata, ma ancora manca la traduzione dal tedesco di una delle sue parti fondamentali e questo rischia di rallentare le operazioni di demolizione. Manca la relazione sullo stato di corrosione La questione, per nulla marginale, sarebbe stata discussa, a quanto scrive Il Secolo XIX, nella riunione del collegio dei periti (che comprende i consulenti della Procura, quelli del Tribunale e i legali degli ...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove perquisizioni della Gdf in sedi Autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ufficio tecnico sicurezza ...

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione. Bucci : “A giorni il via ai lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...

Crollo Ponte Morandi di Genova - lo stop alle tasse sarà prorogato : l'annuncio di Toninelli : Lo stop alle tasse per le persone che vivevano nelle zone vicine al ponte Morandi sarà prorogato. Lo ha assicurato Danilo Toninelli: "Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell'esecutivo, sarà ripresentata nel primo ...

Ponte Morandi - La settimana prossima parte la demolizione : Questa volta la demolizione è pronta davvero. Tra poco più di una settimana, ovvero tra il 6 e l8 febbraio, una volta finito di alleggerire il moncone Ovest, si potrà cominciare lo smantellamento delle parti pericolanti del Ponte Morandi, il viadotto di Genova crollato lo scorso 14 agosto, causando la morte di 43 persone. Dopo oltre cinque mesi, arriva il momento decisivo, preludio della ricostruzione che si spera sia la più rapida possibile. ...

Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del Ponte Morandi : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Tra gli emendamenti tagliati anche la proroga delle imposte per le famiglie e le imprese danneggiate dalla tragedia del Morandi