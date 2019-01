Ponte di Genova | perquisizioni nelle sedi di Autostrade | acquisiti documenti  su altri 5

Ponte Genova - dieci nuovi indagati : 11.34 Nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, a Genova, ci sono dieci nuovi indagati, tra tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. A loro carico pende l'accusa di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti in stato critico, tra cui il Paolillo in Puglia, e il Pecetti e il Sei Luci a Genova.

Un dossier in tedesco non tradotto potrebbe ritardare i lavori per il Ponte di Genova. Bucci : "Per adesso la data è confermata" : La costruzione del Ponte di Genova potrebbe rallenta ancora a causa di un dossier in tedesco. La Stampa segnala come una relazione fatta dai laboratori Empa di Zurigo non sia stata tradotta nei termini previsti, causando un altro ritardo nella chiusura delle indagini e, forse, nei lavori di ricostruzione. Nelle ultime settimane il sindaco di Genova Marco Bucci aveva annunciato che i resti del Ponte Morandi sarebbero stati abbattuti tra il 6 e ...

Ponte Genova - perquisizioni in Aspi - Spea : 10.50 Nuove perquisizioni e sequestri della Gdf nell'ambito dell'inchiesta su Ponte Morandi,il viadotto crollato il 14 agosto. I militari delle Fiamme Gialle stanno acquisendo documentazione nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell'Utsa (Ufficio tecnico sicurezza autostrade), a Genova, Milano, Bologna, Firenze e Bari. Il nuovo blitz (una settimana fa la Gdf aveva perquisito le sedi a Genova,Milano e Firenze) riguarda altri 5 ponti e ...

I lavori per il nuovo Ponte di Genova ritarderanno per una traduzione? : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi potrebbero allungarsi per colpa di una traduzione dal tedesco. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa , che racconta di un un summit tra i periti ...

Crollo Ponte Morandi di Genova - lo stop alle tasse sarà prorogato : l'annuncio di Toninelli : Lo stop alle tasse per le persone che vivevano nelle zone vicine al ponte Morandi sarà prorogato. Lo ha assicurato Danilo Toninelli: "Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell'esecutivo, sarà ripresentata nel primo ...

Ponte Morandi - l’annuncio del sindaco di Genova Bucci : “Demolizione tra 6 e 8 febbraio” : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto che tra il 6 e l’8 febbraio inizierà la demolizione del primo troncone del Ponte Morandi. Bucci ha spiegato che i primi pezzi del Ponte sono già stati demoliti, ma “sono più piccoli e fanno meno notizia”. “Quel giorno penso ci sarà tutta la città a vedere l’evento”, ha aggiunto.Continua a leggere

Genova - Ponte Morandi : ultime operazioni - poi lo smantellamento del troncone ovest : Il collaudo della pila 8 con zavorra sul moncone ovest di ponte Morandi ha avuto esito positivo: lo ha reso noto Omini, la capofila dell’Associazione temporanea di imprese che si occupa dello smantellamento dei monconi del viadotto. Si proseguirà con le prove di carico tra la pila 5 e la pila 8: se anche in questo caso l’esito sarà positivo, seguirà la rimozione dell’ultimo tratto di asfalto. Successivamente l’impalcato ...

Genova - crollo Ponte Morandi : il disastro “ha svelato fragilità - vulnerabilità e inefficienza” : Il disastro del crollo di ponte Morandi “ha assunto per noi genovesi un significato anche simbolico: ha svelato, in modo clamoroso, la fragilità della nostra modernità, la vulnerabilità della città, l’inefficienza dei sistemi di gestione e controllo, pubblici e privati“: lo ha dichiarato Valeria Fazio, procuratore generale della Corte d’Appello di Genova nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno ...

Ponte Genova - ecco com’è crollato secondo le prime perizie. Il video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali. Cede l’impalcato e solo dopo il tirante. Nell’indagine anche un autocarro con bobina metallica caduta sull’asfalto...

