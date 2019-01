più che mai opinioni come questa sono condivise da esperti e osservatori che guardano

Perché l’UE non vuole più negoziare l’accordo su Brexit? : Per non rimettere in discussione il "backstop", fortemente voluto dall'Irlanda, e per una questione di credibilità, tra le altre cose

Ferrari e Ducati : qualche informazione in più sullo sponsor Mission Winnow : Questa piattaforma lanciata da Philip Morris intende concentrarsi sulla ricerca tecnologica per un mondo senza fumo. La decisione di mettere questo marchio nelle livree di Ferrari e Ducati deriva ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? La storia più seria che io abbia avuto" : Elisa Isoardi, in un'intervista esclusiva al settimnale 'Oggi', in edicola domani, 31 gennaio 2019, ha rivelato di aver finalmente voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Matteo Salvini siglata con un post assai discusso su Instagram: Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è ...

Il Censis spiega il paradosso italiano : meno occupati ma che lavorano di più : Sono quasi 5 milioni i lavoratori italiani che fanno straordinari senza essere retribuiti. E con effetti rilevanti su stress salute e tempo per la famiglia

Trade Anthony Davis-Lakers - spunta la grana Lonzo Ball : il playmaker vorrebbe una squadra che gli garantisse più minuti : Lonzo Ball possibile asset nella trattativa che potrebbe portare Anthony Davis ai Lakers: il playmaker però vorrebbe una squadra in grado di garantirgli un maggior minutaggio La richiesta di Trade di Anthony Davis rischia di cambiare fortemente il panorama NBA. I Pelicans, messi con le spalle al muro, dovranno sedersi al tavolo con altre franchigie per trattare l’addio della loro stella cercando di massimizzarne i ricavi. I Lakers ...

La cosa più vicina a un ginocchio bionico che vedrai oggi : La chirurgia sostitutiva del ginocchio è una delle procedure più diffuse per questa articolazione, ma che si rischia di dover ripetere più volte per la sostituzione dell’impianto. Uno dei fattori che più incide su questa necessità è il livello di attività fisica del paziente: deve esserci, ma va calibrata, per non rischiare di danneggiare la struttura. Come sapere qual è il livello di attività perfetto per ciascuno? Un team di scienziati ...

Vecchia mummia ritirati - Scialpy contro Ornella Vanoni : post furioso anche su Ora o mai più : Shalpy , dopo essere stato ospite a ' Ora o mai più ' è entrato pesantemente in polemica sia con gli autori del programma televisivo che con Ornella Vanoni , nei confronti della quale ha posto in ...

Resident Evil 2 : per il remake dell’horror di Capcom non solo una grafica rinnovata - ma anche meccaniche più moderne : In un mondo fatto di remake e remastered delle vecchie glorie, Resident Evil 2 era forse l’oggetto del desiderio dei fan di mezzo mondo. Diventato icona di un genere sulla console grigia di Sony, il secondo capitolo della saga di Residen Evil – forse il più amato dagli appassionati – è tornato in una grafica completamente rinnovata, con meccaniche migliorate e tante aggiunte, riportando letteralmente in vita un titolo ...

Design e specifiche Huawei P30 Lite : adesso è tutto più chiaro : Potremmo assistere alla presentazione Huawei P30 Lite per la fine di febbraio, come riportato dal portale 'gizmochina.com'. Il produttore cinese ha spesso preannunciato la versione economica della nuova line-up in via separata ed anticipata rispetto ai modelli principali, che pure dovrebbero essere lanciati da lì a poco (in teoria nel giro di un mese, essendo previsti Huawei P30 e P30 Pro per la fine di marzo). Il device, presumibilmente, ...

Elisa Isoardi : "Con Salvini la storia più seria della mia vita. La foto a letto? La migliore che ha : lo umanizza" : Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco ed ex compagna di Matteo Salvini, torna a parlare della conclusa storia d'amore col vicepremier dalle pagine del settimanale Oggi, a cui dichiara:Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo... La parola fine è stata posta da un bel po'. Siamo arrivati insieme a questa ...

più che in ritardo il cambio offerta Iliad : top secret pure i numeri dei clienti : Quando sarà possibile effettuare il cambio offerta Iliad? Il malcontento dei primissimi clienti del quarto vettore italiano non si placa in merito alla mancata possibilità di effettuare il passaggio ad una tariffa per loro più conveniente. Sulla questione è appena intervenuto lo stesso giovane amministratore delegato Benedetto Levi ma quanto trapelato non farà di certo piacere ai nostri lettori. Almeno non a tutti. In un’intervista rilasciata ...

Raffaella Fico ritorna sui social con qualche ritocchino in più : Raffaella Fico a quanto pare vuole cambiare vita e da qualche tempo non è più social nè tanto meno va in tv come ospite, ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l’imprenditore Alessandro Moggi. Dopo dopo qualche tempo, Raffaella è tornata su “Instagram” pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano, ma non tutti hanno apprezzato lo scatto: la Fico è bellissima, ma secondo alcuni follower più maliziosi avrebbe ceduto a qualche ...

Le gite scolastiche non si faranno più? : Gli studenti in gita? Una specie in via d'estinzione. Ormai sono più i ragazzi che non partono rispetto a quelli che durante quest'anno scolastico hanno fatto, o faranno, il tradizionale viaggio d'...

Le mamme che lavorano - le più stressate : La stampa inglese ne ha montato un caso: dal Guardian al Telegraph, ovunque è apparsa la notizia, secondo cui le mamme che lavorano a tempo pieno e che hanno due bambini hanno un livello di stress quantificabile con il 40% in più rispetto alle altre donne che, lavorando nello stesso posto per lo stesso numero di ore, non hanno però figli a carico. E se poter lavorare da casa, almeno stando a quanto scrivono sul British Sociological Association ...