Piccola reunion di Friends con Monica e Phoebe sul divano del Central Perk all’Ellen

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Due amiche, unarancione e un account Instagram da lanciare: così è avvenuta la minidicon le interpreti di, Courteney Cox e Lisa Kudrow, nel salotto dell'Ellen DeGeneres Show.Durante il programma in onda martedì 29 gennaio, la conduttrice ha voluto lanciare l'account Instagram di Courteney Cox inaugurandolo con lei sul grandearancione simbolo di, ricostruendo nel suo studio un set ispirato al celebre, il caffè del Greenwich Village che ha ospitato per dieci stagioni gli incontri dei protagonisti della sit-com.Presa dalla nostalgia, la Cox ha chiesto del caffè a Ghunter, non trovandolo, ma si è poi ritrovata al fianco una delle sue compagne di set. Quando Ellen ha detto che sarebbe stato ancora meglio se anchefosse stata parte del set, Lisa Kudrow è arrivata per unirsi a Courteney ed aiutarla nel ...