Picchiata dal figlio per 20 euro | chiama la polizia e lo fa arrestare

Ancora violenze a Cardito : Picchiata dal marito - scappa con le bambine : Ha colpito la moglie con calci e pugni e le ha lanciato contro uno smartphone. Protagonista, un immigrato albanese residente a Cardito (Napoli), il piccolo centro dove il 27 gennaio un bambino di 7 anni è stato ucciso dalle percosse del compagno della madre. L' episodio - secondo quanto hanno accertato i Carabinieri - è stato il culmine di violenze che proseguivano da un mese.La donna, anche lei cittadina albanese, era giunta in ...

Rimini - segregata in casa e Picchiata dal fidanzato : Gli agenti della squadra mobile hanno bussato alla porta di una casa nel centro di Rimini ed hanno trovato una ragazza macedone con segni di percosse

A 13 anni Picchiata e costretta dalle bulle a leccare le scarpe : “Ora si sveglia con gli incubi” : La tredicenne insultata, picchiata e umiliata davanti a tutti e infine filmata in un video pubblicato sui social per denigrarla. "I ragazzi finiscono per uccidersi per cose come questa, voglio che la scuola e le autorità facciano qualcosa contro il bullismo" ha dichiarato la mare denunciando l'accaduto.Continua a leggere

Sardegna - Picchiata in strada dall’ex : 'Mi ha dato un morso e io ho perso la testa' : Il filmato che riprende l’aggressione, accaduta la scorsa mattina in via Tavolara, ha fatto il giro del web e ora i due protagonisti raccontano la loro versione dei fatti. A parlare oggi – in un’intervista pubblicata dal quotidiano La Nuova Sardegna – è il ragazzo che avrebbe caricato la sua ex sulle spalle e poi l’avrebbe scaraventata per terra. “Prima di tutto devo dire che quello che ho fatto è sbagliato – assicura il giovane – non avrei ...

Gran Bretagna - donna Picchiata a sangue dal compagno : aveva cambiato la foto di Facebook : Lois Ashton, 29enne di Liverpool, ha deciso di raccontare la sua esperienza, per aiutare altre donne vittime di violenza: "All'inizio era affascinante e molto gentile con me - ha spiegato la vittima - ma con il passare dei mesi, è cambiato". L'uomo l'ha picchiata a sangue in seguito a un attacco di gelosia.Continua a leggere

L’incubo di una bambina di 11 anni : “Picchiata dalla matrigna e costretta a mangiare il suo vomito” : In Arizona è stata arrestata una donna di 36 anni ritenuta responsabile di terribili violenze sulla figliastra di 11 anni. Ripetutamente la donna maltrattava la bimba e costringeva i suoi fratelli a stare zitti e mentire alla polizia. La bambina aveva diverse ferite e lesioni su tutto il corpo.Continua a leggere

Bologna - 88enne Picchiata dal suo aiutante rumeno finisce in ospedale : Grave aggressione commessa da un cittadino straniero ai danni di una signora anziana residente a Bologna.Il fatto, avvenuto durante la notte di Capodanno, si è verificato all"interno dell"abitazione della vittima, che è stata brutamente pestata dal suo collaboratore domestico rumeno.Il 38enne, che da qualche tempo abitava nella stessa casa della sua assistita, svolgeva per lei diverse mansioni e fino a quel momento non aveva mai dato cenni di ...

Luciana - Picchiata dal suo compagno - filma tutto e lo denuncia alla polizia : il video choc condiviso sui social : picchiata dal compagno denuncia tutto postando un video sui social. Un'avvocatessa brasiliana, Luciana Sinzimbra, ha filmato con il cellulare le violenze che è stata...

