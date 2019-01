Piazza Affari | accelera Moncler

Piazza Affari : scatto rialzista per Ferragamo : Brillante rialzo per la maison del lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,49%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Astaldi : Brilla il general contractor , che passa di mano con un aumento dell'11,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astaldi più pronunciata ...

STM scatta in avanti a Piazza Affari in scia conti Apple : Esordio sprint per STMicroelectronics , che passa di mano in forte guadagno del 2,42%collocandosi fra i migliori del paniere del FTSE MIB. A sostenere il titolo concorrono i risultati oltre attese di ...

Borse Ue positive.Conte a Piazza Affari : 9.20 Apertura di segno positivo per le Borse europee. A Milano la campanella di avvio seduta è stata suonata dal premier Conte. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,13% e l'All Share +0,14%. Spread Btp-Bund tedesco a 244,1 punti, con rendimento del decennale al 2,63%. Londra +0,55%, Parigi +0,31% e Francoforte +0,07%. Euro a 1,1431 dollari e 124,933 yen in apertura dei mercati valutari europei.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa della Fed - 30 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici con cui confrontarsi, in attesa delle decisioni della Fed

Piazza Affari : in bella mostra Safilo : Seduta decisamente positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in rialzo del 3,09%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Borsa italiana oggi/ Piazza Affari stabile - asta Bot : tassi negativi prima volta da aprile - 29 gennaio 2019 - : Borsa italiana news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale bene Azimut, mentre perde quota Banco Bpm

Piazza Affari - Deutsche Bank è positiva sul risparmio gestito : Gli analisti di Deutsche Bank hanno mantenuto la raccomandazione a buy sui seguenti titoli: Azimut , con target price a 15,50 euro Banca Generali , con prezzo obiettivo a 25 euro Banca Mediolanum , ...

Piazza Affari : balza in avanti Saras : Bene la società energetica , con un rialzo dell'1,89%. Lo scenario su base settimanale di Saras rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Inwit : Punta con decisione al rialzo la performance di Inwit , con una variazione percentuale dell'1,91%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Autogrill : Brilla la società attiva nella ristorazione , che passa di mano con un aumento del 2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Autogrill evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Mercati in ordine sparso : Londra corre sola - Piazza Affari meno : Prevale prudenza tra le principali borse europee, nel giorno in cui la Brexit torna in Parlamento con la premier britannica Theresa May, che rischia di perdere il timone delle trattative sull'uscita ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 74% - : Seduta in ribasso per l' indice dei titoli bancari in Italia , preannunciato dall'Andamento debole dell' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha avviato la giornata a quota 7.960,1, ...

Senza verve il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 61% - : Incolore l' indice del settore alimentare italiano che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto al settore alimentare europeo che invece corre sul mercato. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...