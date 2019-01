Piatek vola | Higuain è già in ansia I tifosi del Chelsea ironizzano sui social

Piatek stende il Napoli - Milan vola in semifinale. “E solo inizio” : Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con l'incontro finito 0 a 0. Nel Milan annunciato lo scambio tra Cutrone e Piatek mentre a sorpresa restano invece fuori Rodriguez, Suso, Calhanoglu e Calabria per ...

Milan-Napoli 2-0 - Coppa Italia : i rossoneri volano in semifinale - magica doppietta di Piatek : Il Milan è la prima semifinalista della Coppa Italia 2019, i rossoneri hanno sconfitto il Napoli per 2-0 a San Siro e hanno così conquistato la qualificazione al turno successivo dove se la vedranno contro la vincente di Inter-Lazio (match in programma giovedì). I padroni di casa si sono imposti con grande autorevolezza grazie a una magica doppietta di Piatek che ha subito fatto la differenza con la nuova maglia, l’ex punta del Genoa ha ...

Milan a un passo da Piatek - Leonardo non vola a Gedda : Preziosi si è convinto : Ora Piatek sembra davvero a un passo dal Milan. L'ultimo indizio è di quelli clamorosi: Leonardo non è andato a Gedda per la finale di Supercoppa italiana con la Juventus. Obiettivo, chiudere col Genoa e, di pari passo, lavorare anche con in Chelsea per la cessione di Higuain, che ora sembra davvero