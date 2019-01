Piatek affonda il Napoli 2-0 e il pubblico di San Siro lo acclama

gqitalia

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il neoarrivato Krzysztofconquista subito il cuore dei tifosi mettendo a segno in Coppa Italia i due gol rossoneri cheno il. Come a Genova, stesso fiuto, stessa efficacia. Per il polacco in questa competizione sono le reti numero sette e otto. Il destro micidiale dinon dà scampo a Meret nel remake della stessa partita giocata in campionato tre giorni fa a Sanche giàil talento salito sul trono di centravanti del Milan, primo team semifinalista di Coppa Italia. C'era una volta Higuain: ilha incoronato il re.era alla prima da titolare in rossonero. Dopo dieci minuti il fischi di inizio brucia in prontezza Maksimovic su lancio di Laxalt e fredda Meret con una stoccata. Sedici minuti dopo stesso copione: è Koulibaly a farne le spese,lo brucia e piazza ancora alle spalle del portiere delper il 2-0. Stadio Meazza ...