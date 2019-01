notizie.tiscali

: Petrolio: sale a Ny, a 53,78 dollari: Quotazioni in aumento dello 0,88% - fisco24_info : Petrolio: sale a Ny, a 53,78 dollari: Quotazioni in aumento dello 0,88% -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) ANSA, - NEW YORK, 30 GEN -in rialzo a New York dove le quotazioni salgono dello 0,88% a 53,78al barile. 30 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook