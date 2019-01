' Perché Chiara nega di aver bruciato la giovane mamma?'

Perché anche il M5s ha scelto di dichiarare "guerra" alla Francia di Macron - e sta usando il franco CFA - : Se la Francia non avesse le colonie africane sarebbe la 15esima forza economia mondiale. Invece è tra le prime grazie a quello che sta combinando in Africa". Per questo "la Ue dovrebbe sanzionare la ...

Chiara Bersani - l’attrice “non conforme” che trionfa Perché è brava e non disabile : Chiara Bersani si è aggiudicata il premio come miglior attrice/performer under 35 agli Ubu 2018. Al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, dove ha ritirato il riconoscimento, ha tenuto un discorso dalla forma poetica e dalla sostanza politica. Come fa ogni volta che entra in scena con il suo "corpo non conforme", rivendicando il diritto al talento e non all'eccezionalità.Continua a leggere

Chiara Ferragni e Fedez - ecco Perché la luna di miele alle Maldive diventa un caso : Dopo quasi quattro mesi dal loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni sono finalmente partiti per il loro Viaggio di Nozze alle Maldive. Il web riesce però a scatenarsi contro di loro, montando...

Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele : ecco Perché non hanno portato Leone : Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone proviene da Gossip e Tv.

Marco Carta avrebbe rivelato “i nomi dei cantanti gay non ancora dichiarati” ma lui si infuria : “Perché dire balle?” : “Marco Carta rivela i nomi dei cantanti gay ancora non dichiarati“, un articolo con protagonista il ragazzo cagliaritano impegnato a fare outing a molti suoi colleghi: da Marco Mengoni, a Paolo Meneguzzi fino a Michele Bravi. Una notizia che in poche ore era iniziata a circolare sui social e che ha suscitato la reazione furiosa dell’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo che non avrebbe mai rilasciato ...

La pasionaria veg Daniela Martani : “Ho scritto a Fedez e Chiara Ferragni Perché pubblicizzano pellicce - lui mi ha risposto in privato e…” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La pasionaria veg ha di recente salvato cinque cani a Napoli: “C’erano questi cinque cani legati a catena davanti alla porta di casa situata al piano terra. Mi sono introdotta in questa via e li ho visti, ho chiesto ...

Perché la Corte europea ha dichiarato 'chiuso' il caso Berlusconi : Il procedimento conclusosi oggi davanti alla Corte europea dei diritti umani era iniziato col ricorso presentato il 10 settembre 2013 da Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. La Corte ha stabilito che tenendo conto della riabilitazione dell'ex premier, avvenuta l'11 maggio del 2018 e a seguito della decisione del "richiedente di ritirare la sua denuncia, circostanze particolari ...

GF Vip : Francesco Monte svela Perché si è dichiarato a Giulia : Monte del GF Vip rivela a Lory Del Santo perchè si è sbilanciato con Giulia Lory Del Santo, parlando a tu per tu poco fa con Francesco Monte nella casa del GF Vip, ha chiesto senza indugio il motivo per cui ultimamente si sia sbilanciato così tanto nei confronti di Giulia Salemi. E il giovane ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha replicato prontamente: “È stato semplicemente ascoltare di più delle ...