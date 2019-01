Per combattere il razzismo la novità della Figc è la serie B a 20 squadre

Fond. Barilla : combattere spreco di cibo Per sviluppo sostenibile : Roma, 29 gen., askanews, - Ogni anno sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, 1/3 della produzione mondiale,. Entro il 2030 saliremo a circa 2,1 miliardi di tonnellate, +61,5% rispetto ...

La proposta di legge Per combattere il revenge porn. Laura Boldrini : “Raccolte 100mila firme” : Una petizione, lanciata, su Change.org, ha raggiunto 100mila adesioni per ottenere finalmente una legge contro il 'revenge porn', cioè la condivisione in rete di foto o filmati intimi, senza il consenso delle vittime. A Montecitorio oggi si è svolto un incontro, a cui ha partecipato anche Laura Boldrini, che ha raccolto la sfida.Continua a leggere

Rifiuti : Cattaneo - in Lombardia impegno comune Per combattere incendi : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al tavolo di lavoro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è occupato del problema degli incendi e dello stoccaggio dei Rifiuti in Lombardia. L'inco

Ecco 5 alleati naturali Per combattere influenza e stanchezza a tavola : Nel pieno dell’inverno, con le vacanze di Natele alle spalle e un lungo periodo di lavoro in previsione, mantenere il buon umore, sentirsi pieni d’energia ed evitare di cadere vittima del picco influenzale è sempre complicato. La natura, però, mette a disposizione dei preziosi alleati per combattere a tavola influenza e stanchezza e superare l’inverno in piena salute, contrastando in modo naturale il cattivo umore e le giornate più fredde. La ...

Roger Waters aiuta una madre a rivedere i suoi figli rapiti Per combattere con l'Isis : Roger Waters, storico bassista dei Pink Floyd, è stato l'autore di un grandissimo gesto: è riuscito a salvare due bambini che erano stati rapiti per combattere in Siria. Il caso La mamma dei due bimbi, Felicia Perkins-Ferreira, è riuscita finalmente a rivedere i suoi bambini dopo ben 5 anni di agonia, Ayyub e Mahmud, rispettivamente di 7 e 11 anni. Nel 2014 i bimbi vennero rapiti dal padre che aveva deciso di portali in Siria, dove decise di ...

Crosetto (Fdi) : “Combatteremo il reddito di cittadinanza in Parlamento - serve a M5S Per le europee” : Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia, contattato da Fanpage.it, ci spiega come il suo partito intende dare battaglia alla misura cardine del programma pentastellato, il reddito di cittadinanza, che deve ottenere il via libera definitivo dal Parlamento. Giorgia Meloni ha detto che potrebbe presto partire una raccolta firme, per indire un referendum abrogativo.Continua a leggere

Mosaico Verde - 300 mila alberi piantati in 3 anni Per combattere gli effetti del cambiamento climatico : "Noi forniamo un bosco chiavi in mano. Entro la primavera del prossimo anno pianteremo oltre 63 mila alberi. E' un buon risultato se si pensa che la campagna è partita solo da sei mesi". Elena Piazza ...

Ducati presenta la GP19 : 'Pronti a combattere Per il Mondiale' : E' la Ducati ad aprire le danze della stagione MotoGP 2019 . Nel tardo pomeriggio a Neucathel, in Svizzera, la casa di Borgo Panigale ha svelato la livrea della Desmosedici GP19 che Andrea Dovizioso e ...

Perché combattere - non solo sui social - i pregiudizi anti trivelle. Parlano i 'caschi gialli' : "Per fortuna le aziende ti formano tanto e in qualche modo riesci a sfruttare le tue qualifiche", per esempio viaggiando, come ha fatto Carlo, in tutto il mondo. "Il pregiudizio " aggiunge " è alla ...

Nardò - cani adottati dalle famiglie Per combattere il randagismo : A contribuire al progetto il mondo del volontariato e la polizia locale, guidata dal comandante Cosimo Tarantino. Aggiungo che probabilmente sta cambiando anche la sensibilità dei cittadini verso ...

Plastica negli Oceani : nasce un'associazione Per combattere la piaga : Per arginare il riversamento dei rifiuti in Plastica negli Oceani nasce Alliance to End Plastic Waste, AEPW, , una associazione di 30 grandi aziende nel settore della chimica e dei beni di consumo, ...

La Premier League apre un ufficio a Singapore Per combattere la pirateria : La Premier League ha inaugurato ieri il suo primo ufficio a Singapore, creato per combattere la pirateria e supportare i broadcaster partner della lega. L'articolo La Premier League apre un ufficio a Singapore per combattere la pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maltempo : ecco i consigli per la spesa - Per combattere il freddo e l’influenza : Verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti locali, comprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il frutto perfetto perché piccoli problemi estetici non alternano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti “brutti ma buoni”. Sono questi i consigli della Coldiretti per ottimizzare la spesa e non rinunciare, nonostante i danni provocati dal Maltempo, a cibi preziosi per il benessere ...

Reddito di cittadinanza - Rossini - Acli - : "Per combattere la povertà assoluta il Rei era più adeguato" : MILANO - Doveva essere la settimana del decreto con quota 100 e Reddito di cittadinanza, ma il governo ha rimandato tutto . Restano così poche settimane per rodare la macchina che dovrebbe distribuire ...