Fiorentina - Chiesa : 'Tripletta dedicata a chi mi è vicino'. Pioli : 'Serata quasi Perfetta' : Ci concentreremo sul campionato adesso" ha detto l'allenatore a Rai Sport.

Per chi suona la campanella. Diario (non ufficiale) della visita di Conte a Piazza Affari : Milano. A letto con il nemico. Il premier Giuseppe Conte ha aperto la sua giornata a Milano con una visita di buon mattino a Piazza Affari dove ha suonato la campanella – rituale che, a differenza di Wall Street dove inaugura tutti i giorni le negoziazioni, in Italia è riservato alle occasioni speci

Debutto ufficiale Per gli Isa : chi sono i contribuenti che devono compilarli : Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività...

Le Iene - Selvaggia Lucarelli dichiara guerra al programma : "Perché deve chiudere" : Selvaggia Lucarelli non ha mandato giù la puntata speciale de Le Iene su Italia 1 sulla strage di Erba, così come diversi telespettatori che già durante la trasmissione protestavano anche per le insinuazioni e le accuse contro Pietro Castagna, che in quel delitto ha perso la madre, la sorella e il n

Ponticelli - biblioteca nel degrado : via ai lavori Per evitare la chiusura : Diversi mesi dopo la denuncia pubblica sulle condizioni di inagibilità sono iniziati alcuni interventi nella biblioteca comunale di Ponticelli 'Grazia Deledda' utili a scongiurare la chiusura della ...

Modena - struttura Per migranti chiusa Per carenze igieniche : Il prefetto di Modena, Maria Patrizia Papa, ha disposto la chiusura di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo a San Cesario sul Panaro , Modena, , a seguito di una visita ispettiva di ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti Per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

Infiltrati nelle ong - Salvini : “Sento Persone del settore ogni giorno”. Palazzotto : “Schiva le risposte - nessuna prova” : “Oggi non mi era ancora arrivata alcuna minaccia di denuncia, ero preoccupato dato che sono già le 15. Sento quotidianamente persone che lavorano nell’ambito del settore dell’immigrazione e qualunque elemento mi venga fornito viene trasferito a chi di competenza che ne valuterà la consistenza. Cosi operavo anche in passato, in maniera assolutamente trasparente senza ovviamente promettere niente a nessuno, men che meno posti di ...

Inchiesta Ponte Morandi : chiuso Per rischio crollo il Ponte Paolillo - in Puglia : Il Ponte Paolillo si trova al chilometro 171+406 dell'autostrada A16 che collega Napoli a Canosa di Puglia: da mesi la struttura sarebbe a rischio di collassare.Continua a leggere

Maltempo - scuole chiuse giovedì 31 gennaio Per allerta neve : la decisione dei Comuni : scuole chiuse per neve giovedì 31 gennaio? La decisione di sospendere le attività didattiche a causa dell'allerta neve durante i giorni della Merla è stata già presa da numerosi Comuni della Toscana, dove è prevista neve abbondante anche a bassa quota. Ma l'elenco è in aggiornamento: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere