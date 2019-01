Per chi stanno votando i circoli dem tra i candidati alla guida del Pd : Mentre continua la battaglia a colpi di cifre tra candidati del Partito Democratico, nella aule e nei corridoi del Parlamento ci si interroga sul risultato che vede in vantaggio Nicola Zingaretti. Per la mozione Martina, Zingaretti è al 47,2%, Martina al 36,5%, Giachetti al 12,8% nei circoli dem quando a votare sono stati 175 mila iscritti. Il governatore del Lazio, si sottolinea dagli stessi ambienti, resta dunque al di sotto della ...

Le lampadine smart potrebbero essere un rischio Per la sicurezza - ecco Perché : Pensereste mai che una lampadina possa costituire una minaccia per la sicurezza? Probabilmente no, eppure nell’era della domotica e dell’Internet degli Oggetti, in cui tutto è destinato ad essere collegato in Rete, bisognerà imparare a guardarsi le spalle da tutto, anche dalle lampadine. Non parliamo delle lampadine “vecchio stile”, ma dei cosiddetti modelli “smart”, che si possono collegare alla rete ...

Ponte di Genova - Perquisizioni nelle sedi di Autostrade : acquisiti documenti su altri 5 viadotti a rischio : La Guardia di Finanza negli uffici delle società delegate al monitoraggio della rete autostradale di Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari

Astronomia : occhi al cielo Per tutto il mese di febbraio al Parco di Rocca di Papa : Avvicinare il pubblico di adulti e bambini alla conoscenza dell’Universo, offrire a tutti la possibilità di osservare le sue meraviglie ai telescopi, far divertire ed emozionare con la scienza. Con queste finalità nascono gli Astroincontri al Parco astronomico “LivioGratton” di Rocca di Papa organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) nei venerdì sera del mese di febbraio. Gli Astroincontri sono strutturati secondo uno standard ...

Levante Vulcano - un lusso Per pochi privilegiati : WINTER EXPERIENCE - Intanto ha avuto inizio nel weekend la Maserati Winter Experience con la Coppa del Mondo di Snow Polo a St. Moritz, della quale Maserati è Team Sponsor e Auto Ufficiale. Le ...

Arda Turan a processo Per molestie sessuali e ferite intenzionali : il calciatore rischia dai 3 ai 12 anni di carcere : Arda Turan in tribunale per il processo che lo vede imputato per aver rotto il naso al cantante turco Berkay ed aver molestato sessualmente la moglie di quest’ultimo Lo scorso ottobre Arda Turan si è reso protagonista dell’ennesimo capitolo infelice della sua vita. Dopo essere stato squalificato dal campionato turno per 16 giornate per aver strattonato un guArdalinee, il calciatore in prestito dal Barcellona al Basaksehir ha ...

Chiede il rinnovo della carta d'Identità - ma Per il Comune è morto da 5 anni : Chiede di rinnovare la carta d'identità ma l'impiegato comunale dietro lo sportello negli uffici dell'anagrafe gli risponde che per loro lui sarebbe morto quasi cinque anni fa. È quanto accaduto ieri, come riporta il Giornale di Sicilia, a Antonio Bartolotta. "In tutti questi anni non ho avuto alcun sentore di questa assurda vicenda - dice Bartolotta - Mi sono state periodicamente recapitate tutte le tasse da pagare. Con una ...

Catania - li rimprovera Per aver occupato il posto auto riservato : disabile picchiato : Il 44enne, dopo avere atteso per diversi minuti, era riuscito finalmente a parcheggiare la macchina quando è stato avvicinato al finestrino dalle due persone che avevano occupato il posto. Uno degli ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta Per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

La Finanza nelle sedi di Spea Per l'inchiesta sul ponte Morandi : Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto travestito da Batman : «Anche i suPereroi sentono la crisi» : Una nuova incursione sui social per Gianluca Vacchi. Il ricco ereditiera come riportato da Leggo.it è diventato famoso per i suoi balletti e la sua filosofia (?Enjoy?) su Instagram...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove Perquisizioni della Gdf in sedi Autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ufficio tecnico sicurezza ...