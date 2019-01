Pentathlon | International Budapest Indoor 2019 | nella finale femminile la migliore

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Buon esordio stagionale per le azzurre del: nell’, in Ungheria,laè Aurora Tognetti, quinta, poco più indietro Claudia Cesarini, settima, Elena Micheli, ottava, Irene Prampolini, undicesima, Alessandra Frezza, tredicesima, mentre conclude nelle retrovie Francesca Tognetti, ventottesima. Vittoria della britannica Joanna Muir, davanti alla tedesca Annika Schleu, seconda, ed alla lituana Gintare Venckauskaite, terza.Trionfo in solitaria della britannica Joanna Muir, che chiude a quota 1392 e conclude con 14″ di margine sulla teutonica Annika Schleu, seconda a 1378, la quale a sua volta precede di 7″ la lituana Gintare Venckauskaite, autrice di una bellissima rimonta nel laser run che le è valsa il gradino più basso del podio. Si perde un po’ nell’ultima prova Aurora Tognetti, che fa ...