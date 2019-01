Pallavolo – Papi e Giretto nuovamente insieme in azzurro | ruoli importanti nello staff

sportfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Samuelee Giacomodi nuovo assieme in: gli ex compagni di squadra campioni del mondo del ’94 faranno parte dellodella Nazionale Maschile Gli ex compagni di squadra e Campioni del Mondo del 1994 (8 ottobre Atene, Italia-Olanda 3-1) Samuelee Giacomotorneranno “a vestire l’”.Il Consiglio Federale, infatti, ha deciso chefaranno parte dellodella nazionale maschile, ricoprendo rispettivamente idi dirigente accompagnatore e team manager in una stagione molto impegnativa che avrà come eventi principali la Volleyball Nations League, il torneo di Qualificazione Olimpica e i Campionati Europei.Samuele e Giacomo, oltre al titolo iridato del ’94, hanno vinto assieme in: la medaglia d’oro nella World League 1994 e 1995, l’oro agli Europei juniores del 1992 e l’argento nei Mondiali juniores ...