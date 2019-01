Pallavolo – Dall’inferno al paradiso | Milano abbatte Sora al tie break in rimonta

sportfair

: RT @PowervolleyMI: Dall'inferno al paradiso: questa Revivre Axopower non muore mai! Milano con una grande rimonta vince su Sora al tie brea… - Dhufflebee : RT @PowervolleyMI: Dall'inferno al paradiso: questa Revivre Axopower non muore mai! Milano con una grande rimonta vince su Sora al tie brea… - PowervolleyMI : Dall'inferno al paradiso: questa Revivre Axopower non muore mai! Milano con una grande rimonta vince su Sora al tie… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Sotto 2-0, la Revivre Axopowernon si disunisce e centra il sesto successo consecutivo in campionatoal: è il percorso della Revivre Axopowernel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. Vittoria al tieper i ragazzi di Andrea Giani che subiscono la veemente partenza di, capace di portarsi avanti sul 2-0, ma riescono a trovare il bandolo della matassa, concretizzando una straordinaria, esplosa con la gioia finale della squadra (21-25, 16-25, 25-15, 25-18, 15-12).Una vittoria che rafforza lo spirito combattivo della Powervolley, mai doma anche in una partita in cui era inizialmente mancato l’approccio giusto. Partenza promettente nei primi scambi di set, poi i ciociari, trascinati da un grande Petkovic (27 punti finali per l’opposto serbo, best scorer della gara), infilano un ...