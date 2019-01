Palermo | sospeso dipendente Caf | spiegava come accedere al reddito senza requisiti

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ancor prima di iniziare l'iter vero e proprio per avere ildi cittadinanza, è già lotta contro i cosiddetti "furbetti" che cercano di aggirare i paletti imposti dal governo per intascare il sussidio puraverne i. E' bastato un blitz della Guardia di Finanza in un centro CAF della CGIL diper far esplodere un caso.Tutto è partito dalla denuncia fatta sui social dal vice premier Luigi Di Maio che ha segnalato presunte irregolarità nel centro di assistenza palermitano a riguardo ildi cittadinanza. Durante la trasmissione di Massimo Giletti "Non è l'arena" in cui il vice premier era ospite, era andato infatti in onda un servizio dove unsuggeriva con quali stratagemmi era possibile ricevere il sussidio puraverne diritto....