Pagelle Atalanta-Juventus | Coppa Italia 2019 | 3-0 | Zapata non si ferma più Nella Juve

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ledella partitaBerisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo dellafirmato da Khedira.Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della. Il brasiliano è attento e sicuro.Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa nerazzurra perfetta.Palomino 7: la sua partita in marcatura su Ronaldo è semplicemente perfetto. L’argentino non ha sbagliato veramente un solo intervento. Grandissima prestazione. Dall’89’ Masiello s.v: entra nel recupero.Hateboer 6,5: tiene a bada molto bene tutti quelli che passano sulla sua fascia. Altra ottima prestazione dell’olandese.De Roon 7: il metronomo del gioco nerazzurro. L’olandese è ...