Ostia | appello al ministro Costa | «Contro alluvioni fondi pronti ma mai usati dal 2015»

Ostia - 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle case popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...