Oroscopo della Vergine per febbraio | ripresa in amore

Zodiaco della settimana : Oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto : oroscopo settimanale a Detto Fatto: previsioni di Mauro Perfetti dal 28 gennaio al 3 febbraio Come avviene ormai da mesi ogni lunedì, anche oggi, 28 gennaio, a Detto Fatto l’astrologo Mauro Perfetti ha rivelato le sue previsioni dell’oroscopo della settimana, assegnando a ciascun segno zodiacale tre parole chiave, in base a come sarà la situazione astrologica dei prossimi giorni. Nello specifico, il re delle stelle nel programma ...

Oroscopo della settimana : volano il Toro e il Sagittario : Le previsioni relative all'Oroscopo che va da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio presentano delle aspettative piuttosto interessanti per i segni zodiacali del Toro e Sagittario. Secondo il volere dei corpi celesti Marte e Saturno, questa settimana sarà piena di sorprese per il Cancro mentre avremo delle novità in amore per Vergine e Bilancia. Ecco le previsioni per tutti e dodici i segni per quanto concerne la prossima settimana....Continua ...

Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per l'Ariete : Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio. L'Oroscopo per tutti i segni Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

L'Oroscopo della settimana dal 28 al 3 febbraio : periodo 'ok' per il Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana. Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Oroscopo della settimana fino al 3 febbraio con pagelle : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio è arrivato, pronto a mettere in evidenza la classifica con i voti e le pagelle degli ultimi sei segni. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata sui sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco; secondo punto, ovviamente per conseguenza, le ...

Oroscopo della Bilancia a febbraio 2019 : sarà un mese di grandi sacrifici : Il mese di febbraio, secondo le previsioni degli studiosi dell'Oroscopo, riserverà ai nati sotto il segno della Bilancia ben poche sorprese positive, perché le congiunture astrali sono sfavorevoli, con eccezione per i primi giorni del mese. Fino al 5 febbraio infatti avrete l'opportunità di concludere dei buoni affari, poi le condizioni peggioreranno radicalmente e vi renderete conto di attraversare un periodo difficile. Bilancia e amore: un ...

Branko : previsioni Oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio : segni d'acqua al top - sfortuna per Leone : Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. ...

Oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

Oroscopo della seduzione per ciascun segno zodiacale : Ariete da corteggiare con coraggio : Lo Zodiaco chiama e i pianeti rispondono, pronti a beneficiare ciascun segno zodiacale e a elargire amore e fortuna. I loro influssi possono trasformare le situazioni amorose, spingendo ciascuno di noi ad adottare le strategie giuste per conquistare la persona amata. Il corteggiamento è una vera e propria arte, quindi perché non approfondirla e metterla in pratica con l'Oroscopo della seduzione? Ogni segno vuole essere "ammaliato" in un ...

Oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo 10 gennaio - previsioni della giornata : Gemelli stanchi - ai Bilancia serve relax : Mentre si avvicina un nuovo weekend, metà della seconda settimana di gennaio 2019 ormai è passata. Arrivano le previsioni di giovedì 10 gennaio 2019, con l'astrologia e le novità per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Le previsioni zodiacali del 10 gennaio Ariete: in amore il fine settimana in arrivo è molto importante, tra venerdì e domenica è possibile ...