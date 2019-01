Oroscopo Capricorno | febbraio | buone occasioni per i sentimenti

Oroscopo del mese di febbraio : malinconia per Capricorno - nuove conoscenze per Acquario : L'Oroscopo è spesso utilizzato dalle persone per svagarsi e conoscere cosa le stelle prevedono nel futuro imminente. E' già trascorso il mese di gennaio e ci addentriamo sempre di più nel cuore del 2019. Le aspettative nei confronti di questo mese sono moltissime, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tuttavia, come spesso accade, anche febbraio non sarà rose e fiori per tutti i segni, ma alcuni di essi vivranno degli alti e bassi. ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : la Luna cambia segno - geniali Capricorno e Bilancia : L'Oroscopo del giorno 1 febbraio 2019 annuncia una transito astrale favorevole ai sentimenti e all'amore in generale: curiosi? Ebbene trattasi in questo caso precisamente della Luna in Capricorno. Infatti, proprio il primo giorno del nuovo mese di febbraio la sensuale "musa dei poeti" arriverà a portare fortuna e soddisfazioni in campo affettivo a tre segni prescelti nella sestina sotto analisi in questo contesto. Diciamo subito che il migliore ...

Oroscopo giornaliero amore di coppia 1 febbraio : Capricorno vincente - Toro in crisi : L'appuntamento con l'Oroscopo e l'amore di coppia è ricco di sorprese, da assaporare a due. Vi saranno delle affinità di coppia nelle previsioni astrali di venerdì 1 febbraio? I segni zodiacali riusciranno a sfruttare i transiti planetari favorevoli, giocando le carte in tavola in modo vincente? Lo scopriremo con l'Oroscopo giornaliero dedicato alle relazioni con il partner. Emozioni e difficoltà nell'Oroscopo dell'amore di coppia Ariete: Urano ...

L'Oroscopo del 31 gennaio con frase del giorno : amore per Acquario - Capricorno introverso : L'oroscopo analizza il destino di ciascun segno zodiacale con precisione, puntando sui sentimenti e sulle buone opportunità. Come andrà la giornata nelle previsioni astrologiche di giovedì 31 gennaio? Un altro mese sta per concludersi e febbraio si affaccia all'orizzonte, promettendo fortuna e fiducia nei sentimenti. Analizziamo L'oroscopo di giovedì, dedicando a tutti i segni dello Zodiaco una splendida frase del giorno. L'oroscopo del giorno e ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 29 gennaio : passato da dimenticare per il Capricorno mentre i Pesci... : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi, 29 gennaio 2019: delusioni per la Vergine, Scorpione molto agitato, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo di febbraio dei secondi sei segni : bene il Capricorno - i Pesci pensano alle nozze : Manca ormai pochissimo all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui secondi sei segni zodiacali, vale a dire Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo maggiori dettagli L'Oroscopo di febbraio da Bilancia a Sagittario Bilancia: i nati sotto questo segno zodiacale dovranno salvaguardare soprattutto la salute, ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio : partenza ottima per Capricorno e Cancro : La settimana dell'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio è l'ultima in cui Venere, pianeta dell'amore, sosterà in Sagittario, questo passaggio stimolerà i più coraggiosi a viaggiare sia fisicamente che allegoricamente, per poter conquistare il loro bene. La Luna passerà inizialmente per il magnetico e appassionato segno dello Scorpione, per poi trasferirsi nell'ottimista Sagittario e infine transitare, nel fine settimana, nel diplomatico segno del ...

L'Oroscopo e gli effetti lunari del 28 gennaio : Capricorno in azione - Vergine 'sognatore' : La Luna si sposta elegante e veloce in ciascun segno dello Zodiaco, illuminando con i suoi riflessi iridescenti e delicati le emozioni dei segni zodiacali. Cosa ci svelano questi influssi lunari nelle previsioni astrali di lunedì? Questa luce talvolta si congiunge ad altri astri, stringendo legami affettivi sulla terra e facendo vivere le emozioni in modo sensibile. Altre volte sottolinea con garbo le ferite da rimarginare per camminare nella ...

Oroscopo di tutti i segni dal 28 gennaio al 4 febbraio : bene Capricorno : La settimana che va dal 28 gennaio al 4 febbraio 2019 sarà favorevole, secondo le previsioni elaborate dagli studiosi dell'Oroscopo, ai seguenti segni dello Zodiaco: Capricorno, Sagittario, Ariete, Toro e Gemelli. Non ci sono invece novità positive per gli altri segni. Di seguito le previsioni per tutti i segni. Le previsioni settimanali per i singoli segni, secondo l'Oroscopo Ariete: va incontro ad un periodo fortunatissimo in amore. È tempo di ...

Oroscopo di San Valentino : emozioni per Pesci e Scorpione - Capricorno al top : Anche quest'anno si avvicina la festa degli innamorati del 14 febbraio: in previsione della giornata di San Valentino proponiamo quindi l'Oroscopo relativo a tutti e dodici i segni zodiacali. Sarà un giovedì nel quale Marte e Venere giocheranno dei ruoli fondamentali, ma in fondo spetterà a ciascuno scegliere se rendere speciale o meno questo San Valentino. Vediamo di seguito che cosa dicono le stelle....Continua a leggere