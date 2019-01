Oltre metà impieghi creati dal 2008 sono precari | dice sindacalista

Investimenti - italiani scettici : Oltre la metà li esclude nel 2019 : MILANO - I chiari di luna dei mercati degli ultimi mesi suggeriscono la massima cautela nella gestione dei risparmi. Forse si spiega anche con l'andamento nervoso, e tendenzialmente al ribasso, delle ...

Epifania - il vero significato di questa festa Oltre la Befana : i Re Magi e il grande enigma della stella cometa : oltre la Befana, l’Epifania ha significativo nella storia dei celebri Re Magi. Citati dal Vangelo di Matteo e alcuni Vangeli Apocrifi, i tre Magi intrapresero il loro viaggio verso Gerusalemme a causa dell’apparizione di una non meglio precisata ‘stella’; che riapparve a Gerusalemme (dove i Magi avevano avuto un incontro con Erode), guidò i tre Sapienti fino a Betlemme e si fermò sul posto dove si trovava il Bambino Gesù. Il primo ad ...

Fête des Vignerons 2019 : venduta Oltre la metà dei biglietti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Qualità della vita - Ragusa Oltre metà classifica : Il Sole 24 ore ha stilato la classifica delle province italiane secondo la Qualità della vita. Ragusa la prima tra le siciliane è al 73esimo posto

Wall Street chiude ai minimi annui - Oltre metà dei titoli dell'S&P 500 in mercato Orso : I timori in vista della Fed hanno depresso oggi Wall Street con lo S&P 500 ai nuovi minimi 2018. Gli investitori temono che l'azione della Federal Reserve pesi sulla crescita in un'economia già preoccupata dalle tensioni sui dazi e dal possibile shutdown.

Oltre la metà dei comuni senza internet super veloce : la mappa dei "dimenticati" dagli operatori : Più del 50 per cento dei comuni italiani è esclusa da internet super veloce, fibra ottica ad almeno 30 Mbps,. I 'dimenticati' dagli operatori sono concentrati al Nord, per altro: soprattutto in ...