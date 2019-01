Olanda | ballerino e copywriter “Ero gay e terrone | i requisiti per una vita di serie C

ilfattoquotidiano

: RT @itcarriesusaway: timor steffens: coreografo di fama internazionale, ballerino per alcuni big della musica, direttore artistico di 'the… - blvackthorn : RT @itcarriesusaway: timor steffens: coreografo di fama internazionale, ballerino per alcuni big della musica, direttore artistico di 'the… - berniceejeagwu : RT @itcarriesusaway: timor steffens: coreografo di fama internazionale, ballerino per alcuni big della musica, direttore artistico di 'the… - __aleeee_ : RT @itcarriesusaway: timor steffens: coreografo di fama internazionale, ballerino per alcuni big della musica, direttore artistico di 'the… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019), omosessuale e volevo fare l’artista. Insomma, in Italia avevo tutti iper unadiC. Così sono partito. Ma un giorno il mio Paese mi dovrà chiedere scusa”. Davide Cocchiara, 32 anni, vive ad Amsterdam, dove ha da poco iniziato il suo nuovo lavoro diper un’azienda di pubblicità. Ma fino al 2016 ha fatto il, il mestiere che aveva sempre sognato e che gli ha permesso di girare il mondo, ottenendo riconoscimenti prestigiosi. “Fin dagli anni del liceo, al Vittorini di Napoli, sapevo di essere gay, e sapevo che avrei voluto ballare. Ma sapevo anche di vivere in Italia, e nello specifico a Napoli: un luogo dove lache volevo non rientrava nel catalogo dei sogni disponibili”. Quindi, abbandonata l’università senza aver dato nemmeno un esame, nel 2005 parte per Livorno dove supera il provino per entrare alla Codarts di ...