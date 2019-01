Nuove date dei Tiromancino nei teatri ad aprile 2019 dopo il duetto con Luca Carboni e i

Nuove date per Roma Amor Mio. CineTeatro L’Aura - 8 e 9 febbraio 2019 ore 21.00 : Dopo il successo delle repliche della settimana scorsa, torna a grande richiesta Roma Amor Mio, lo spettacolo di Maurizio Canforini diretto da Alessia Tona! Roma Amor Mio è un racconto di Roma e di alcune delle sue infinite declinazioni, un omaggio ad una delle più belle città del mondo, ricca di storia e di storie, unica per patrimonio artistico. Piazza Navona, tramonto di un giorno di maggio. Uno scrittore, disteso su di una panchina, ...

Articolo 31 : J-Ax annuncia Nuove date con Dj Jad (VIDEO) : E' un annuncio tanto inaspettato quanto gradito ai fan, quello fatto nel primo pomeriggio di oggi da J-Ax. Il cantante milanese ha infatti dichiarato che la reunion – a dir poco riuscita – degli Articolo 31, che lo scorso autunno si sono eccezionalmente ritrovati per dieci date milanesi, avrà un seguito nei prossimi mesi. L'annuncio entusiasta di J-Ax con un video diffuso sui social "Le dieci date dello scorso autunno al Fabrique di Milano hanno ...

Drefgold : Nuove date in arrivo per il Kanaglia tour : Sulla scia del grande successo dell'uscita del suo primo album ' Kanaglia 'e della prima parte del tour si aggiungono nuove date all'esplosivo 'Kanaglia tour' del rapper Drefgold , tour che lo vedrà ...

Le Nuove date del tour estivo di Salmo da Treviso a Barolo e al Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita : Sono state annunciate nuove date per il tour estivo di Salmo per la presentazione dell'album Playlist. Dopo i concerti invernali attesi nei prossimi mesi, Salmo conferma che porterà il suo nuovo disco in giro per l'Italia anche in estate per una serie di appuntamenti live in tutta la penisola in alcuni dei Festival più prestigiosi. I tre concerti che si aggiungono oggi al calendario già annunciato sono quelli dell'8 giugno a Treviso (Home ...

Otto Nuove date per il “Kanaglia tour” del rapper Drefgold : Dopo il successo del primo album "Kanaglia" e della prima parte del tour, si aggiungono nuove Otto date al "Kanaglia tour" del rapper Drefgold, che lo vedrà protagonista nei principali club italiani per tutta la stagione invernale: Padova (il 3 febbraio), Torino (l`8 febbraio), Ravenna (il 17), Napoli (il 22), Brescia (il 23), Potenza (il 9 marzo), Lucca (il 23) e Lugano (il 30 marzo). Considerato tra i migliori rapper della nuova generazione, ...

Sold out il tour di Paolo Conte si aggiungono due Nuove date a Trieste e a Brescia : Sold out Genova, Lucerna, Torino e Bergamo, due nuove date si aggiungono al tour di Paolo Conte che prende il via il 23 febbraio dal capoluogo ligure. Ecco quindi il 17 maggio al Teatro Rossetti di ...

Paolo Conte : le Nuove date del tour 2019 e il calendario completo : 'Vieni via con me', canta Paolo Conte in uno dei suoi brani più famosi. E il pubblico non vedo l'ora di seguirlo e andarsene con lui ai suoi live, ora che sono uscite le nuove date . Dopo aver ...

Jova Beach Party : due Nuove date a Lignano Sabbiadoro e a Viareggio : Due nuove date per il Jova Beach Party , la grande novità dell'estate 2019 che vedrà protagonista Jovanotti. A seguito della clamorosa richiesta, Trident annuncia due nuovi appuntamenti: uno a Lignano ...

Jovanotti e il suo Jova Beach Party - aggiunte due Nuove date : Jova Beach è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un'idea di mondo, un happening per il nuovo tempo. Ogni spiaggia è diversa e ogni Party sarà diverso e unico. Diversa la line up degli ...

Due Nuove date per il tour di Jovanotti nelle spiagge - dopo Viareggio anche Lignano : biglietti in prevendita : A sorpresa, arrivano due nuove date per il tour di Jovanotti nelle spiagge. dopo Viareggio, il Jova Beach Party si arricchisce di un altro appuntamento con la tappa a Lignano Sabbiadoro che giunge come una novità assoluta. I biglietti per la data di Lignano Sabbiadoro (28 agosto) e per quella di Viareggio del 31 agosto sono in prevendita dalle 15 del 23 gennaio, sia nei punti vendita sia nei punti vendita abituali. I tagliandi di ingresso ...

Maneskin in tour nell’estate 2019 : biglietti in prevendita per le Nuove date - da Roma al Lucca Summer Festival : Maneskin in tour nell'estate 2019, tra i mesi di giugno e luglio. Il gruppo guidato da Damiano annuncia oggi nuovi eventi dal vivo in programma per i mesi estivi, a partire dal 9 giugno quando si esibirà al Core Festival di Treviso. Il 23 giugno, i Maneskin sono attesi all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 6 luglio al Collisioni Festival di Barolo. Il tour estivo dei Maneskin proseguirà con un concerto al Lucca Summer Festival il ...

Nessun concerto di Ariana Grande in Italia con lo Sweetener Tour 2019? La popstar risponde alle richieste di Nuove date : Sembrano ormai svanite le speranze di rivedere Ariana Grande in Italia con lo Sweetener Tour 2019. La popstar sembra intenzionata a non annunciare altre date dopo quelle già fissate, disattendendo così le aspettative del pubblico Italiano e di quello degli altri Paesi non inclusi nel calendario finora annunciato per lo show a supporto dell'omonimo album e del prossimo disco in uscita, Thank U Next. Ariana Grande è stata in Italia per ben due ...

Nuove date per il tour di Manuel Agnelli al via da Assisi : info e biglietti in prevendita : Sono annunciate le Nuove date del tour di Manuel Agnelli, al quale parteciperà anche Rodrigo D'Erasmo. I concerti raggiungeranno anche La Spezia e Forlì, con biglietti in prevendita dalle 10 del 16 gennaio. La consegna avverrà secondo le modalità canoniche, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e il proprio documento ...