Norme anti-banchieri nel decreto Carige | scontro fra 5 stelle e Lega

Nuove Norme antirazzismo - la Figc decide per sospensione più rapida : Razzismo nel calcio arrivano le Nuove norme. Dal 31 gennaio si cambia. La Figc snellisce la procedura per portare all’interruzione delle partite per cori razzisti o di discriminazione territoriale. ECCO LE Nuove norme antirazzismo Prima dell’inizio della gara, se il responsabile dell’ordine pubblico o uno dei collaboratori della procura federale rilevi uno o più striscioni, o cori o grida, di discriminazione ordinerà all’arbitro di non iniziare ...

Salvini : Tribunale Ministri - 'obbligo salvare vite prevale su Norme anti immigrazione' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - "L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono

Norme antincendio - slitta l’adeguamento in scuole e asili. Nel dl Semplificazioni un piano triennale di interventi : slitta l’adeguamento delle Norme antincendio nelle scuole e negli asili nido. Tutto rinviato al 31 dicembre 2019. Un emendamento dei relatori al Decreto Semplificazioni prevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio”. Un provvedimento che trova la soddisfazione dell’associazione nazionale presidi: “Apprezziamo questo intervento. Il mancato ...

Gravina - il 30/1 Norme antirazzismo : ANSA, - ROMA, 21 GEN - "L'annuncio dello speaker sarà a gioco fermo, l'arbitro deve pensare ad arbitrare e verrà deresponsabilizzato. Contro i cori va applicata una procedura molto chiara e poi far ...

Castellammare - Non rispetta le Norme ambientali - la Regione impone lo stop al cantiere di Marina di Stabia : La Regione Campania ha revocato le autorizzazioni a Marina di Stabia per le operazioni di costruzione e rimessaggio di imbarcazioni a causa del mancato rispetto delle norme ambientali. La decisione ...

Norme antifurbetti e il lavoro a «100 minuti» da casa : le curiosità del Rdc : ... da febbraio sito web Il Rdc, che 'viaggia' con una normalissima Carta prepagata di Poste Italiane , potrà essere richiesto via web ma chi non ha dimestichezza con il mondo dell'online potrà andare ...

VIDEO – Approvati Quota 100 e Reddito - Di Maio : “Ecco Norme anti-divano per il reddito” : Approvati Reddito di Cittadinanza e Quota 100, esulta Salvini che dedica Quota 100 alla Fornero. Di Maio spiega le norme anti-divano per il Reddito di cittadinanza Nel Reddito di cittadinanza ci “sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il programma e che non consente a nessuno di poter abusare del Reddito”. Così il vicepremier Luigi Di Maio illustrando lo schema delle offerte di lavoro che prevede la prima ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta i dettagli del provvedimento : “Non è assistenzialismo. Ci sono Norme anti-divano” : Il Reddito di cittadinanza “non è una misura di assistenzialismo, è il più grande investimento in capitale umano della storia d’Italia”. Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’ok al maxi emendamento su Reddito di cittadinanza e quota 100. Di Maio ha anche spiegato che nel Reddito di cittadinanza ci “sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il ...