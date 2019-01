Nissan amplia gamma Micra con due motori mille benzina : Nuovi motori mille turbo benzina tre cilindri da 100 e da 117 cv, nuovo cambio automatico Xtronic e una versione speciale N-Sport. Sono le novità presentate in Portogallo da Nissan per completare la gamma dell'iconica Micra, con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio e alzare la quota di mercato del benzina sul diesel che nel 2018 rappresenta ancora il 33% delle 14.300 unità vendute in Italia. Bruno Mattucci presidente e Ad di Nissan ...