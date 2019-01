Nissan amplia gamma Micra con due motori mille benzina

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Nuoviturbotre cilindri da 100 e da 117 cv, nuovo cambio automatico Xtronic e una versione speciale N-Sport. Sono le novità presentate in Portogallo daper completare ladell'iconica, con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio e alzare la quota di mercato delsul diesel che nel 2018 rappresenta ancora il 33% delle 14.300 unità vendute in Italia.Bruno Mattucci presidente e Ad diItalia: "E' molto complesso oggi riuscire a capire il trend dellezzazioni, quindi noi stiamo a vedere. Abbiamo fortunatamente una flessibilità in produzione che ci consente eventualmente di cambiarezzazioni e di venire incontro alle esigenze dei clienti". Rispetto al suo predecessore, il 900 che sarà ancora venduto solo in Italia abbinato al Gpl, ilda 100 Cv è più potente (+10 CV) ha più coppia (+20 Nm), è meno rumoroso e può ...