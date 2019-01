NFL | SuperBowl 2019 | i New England Patriots vogliono scrivere un’altra pagina della loro

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) I Newsono pronti per ilLIII. No, questa non può certo essere definita una notizia. La squadra di Boston, infatti, ha ormai preso residenza nell’atto finalestagioneNFL. Dal 2001, quando ha preso il via l’impareggiabile era con coach Bill Belichick al timone, e Tom Brady nel ruolo di quarterback, infatti, isono stati protagonisti delin ben otto occasioni, e si preparano per la nona.Nove volte (sulle 10 totalifranchigia) in un lasso di tempo di 18 anni. Una statistica che va oltre ogni concetto di logica, contando che numerose squadre non sono state in grado di giungere all’atto finale menometà delle volteformazione del Massachusetts.Le vittorie per Newsono state cinque e sono a cacciasesta per pareggiare il record dei grandi rivali per eccellenza, i Pittsburgh ...