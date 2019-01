Nella rossa Emilia Romagna i soldi per i disabili ai migranti

La Porta Rossa su Rai2 Nella giornata della memoria - anticipazioni quinta puntata del 27 gennaio : Riparte l'appuntamento con La Porta Rossa su Rai2, che farà compagnia al pubblico anche nella giornata della memoria. Stasera, domenica 27 gennaio, andrà in onda la replica della quinta puntata in cui scopriremo nuovi dettagli sulla talpa e sull'assassinio di Cagliostro. Infatti, pare che l'omicida sia ancora in circolazione e ciò vuol dire che Anna è più che mai in pericolo. La moglie del Commissario prosegue intanto le sue indagini in ...

Netanyahu : Israele ricorda il ruolo dell'Armata Rossa Nella sconfitta del nazismo - : Un terzo del nostro popolo è stato distrutto con una terribile crudeltà, decine di milioni di altri sono stati uccisi in diversi paesi del mondo", ha detto Netanyahu. "Oggi ricordiamo i caduti, ma ...

A Che tempo che fa il commovente omaggio di Neri Marcoré dalla zona rossa di Genova canta “La canzone di MariNella” : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “La canzone di Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Eclissi totale di Luna e Super Luna rossa : Nella notte tra il 20 e 21 gennaio : Occhi puntati al cielo nella notte tra il 20 e il 21 gennaio per l'Eclissi totale di Luna. nella stessa notte ci sarà anche una Super Luna rossa.

Eclissi totale : la "Super Luna Rossa" che illuminerà il cielo Nella notte del 21 gennaio : Sarà una notte magica quella di lunedì 21 gennaio: in cielo splenderà una meravigliosa "Luna rossa". Agli appassionati di astronomia (e non solo) non rimane che impostare la sveglia e preparare un buon caffè per non perdersi lo spettacolo che l'Eclissi totale regalerà all'alba.La "Super Luna Rossa", come è stata ribattezzata dagli appassionati, sarà l'unica Eclissi totale a cui assisteremo nel ...

Giampiero Galeazzi/ 'Sono stato tradito : ho subito una grossa ingiustizia Nella mia vita' - Domenica In - : Giampiero Galeazzi ripercorre a Domenica In l'ingiustizia subita da ragazzo: 'Non mi hanno portato alle Olimpiadi, resta una ferita aperta'

Vladimir Putin scende in campo - partita di hockey su ghiaccio Nella Piazza Rossa di Mosca : Pattini, caschetto e casacca bianca con il numero 11. Vladimir Putin, da sempre grande appassionato di sport, ha giocato una partita di hockey su ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca. Il presidente russo, che ha compiuto 66 anni lo scorso ottobre, ha partecipato all'amichevole vincendo 14-10

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende Nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

La Croce Rossa di Rivoli si trasferirà Nella scuola Collodi : P Giuseppe Trasimeno, presidente della Croce Rossa di Rivoli e Grugliasco, guarda le stanze dell'ex scuola Collodi e quasi non ci crede. 'Trasferirci qui? E' un sogno che si realizza' dice senza giri ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore interessato Nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : Napoli spettatore interessato Nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...