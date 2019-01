Nel quarto trimestre del 2018 Facebook ha avuto 16 | 9 miliardi di dollari di ricavi

L’Italia non cresce più - Conte : «Il Pil in contrazione anche Nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio ha anticipato i dati dell’Istat. Tria: «Non drammatizziamo». Brunetta: «Complimenti per il disastro economico»

Conte sull'economia : «Pil in contrazione anche Nel quarto trimestre» : Un'economia in recessione rende inevitabilmente più difficile la gestione dei conti pubblici. Un ulteriore giudizio preoccupato è stato espresso dall'ufficio parlamentare di bilancio, Upb, proprio a ...

L'Italia non cresce più - Conte : "Il Pil in contrazione anche Nel quarto trimestre" : Intento il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando con i giornalisti a Washington, ha risposto a chi gli chiedeva se, alla vigilia dei nuovi dati sul Pil, ci si attenda una recessione tecnica:...

Conte : "Pil giù anche Nel quarto trimestre". Ombra recessione - Sanità a rischio : Quindi assicura: "Abbiamo una economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". Il premier precisa poi di non essere ...

L’Italia non cresce più - Conte : “Il Pil in contrazione anche Nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio Conte ha anticipato i dati negativi che domani verranno diffusi dall’Istat, lo ha fatto durante il suo intervento davanti agli industriali di Assolombarda: «I dati del quarto trimestre prevedono una contrazione del Pil, probabilmente verrà ufficializzato dall’Istat». E poi: «La manovra economica ci ha portati a rischiare...

Conte : «Pil in contrazione anche Nel quarto trimestre». A rischio la sanità : Il presidente del consiglio anticipa il dato dell’Istat che dovrebbe essere ufficializzato tra poche ore. Si tratta del secondo periodo consecutivo con il segno meno per l’economia . L’ufficio parlamentare di bilancio prevede rischio di tagli per la sanità

Pil - Conte : “Mi aspetto nuova contrazione Nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Pil - Conte : “Mi aspetto ulteriore nuova Nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che il pil italiano segni un’ulteriore contrazione nel quarto trimestre 2018 dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. E se domani l’Istat, nei dati preliminari sul periodo, confermerà il calo, l’Italia sarà tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Toy Story - Nel quarto film il ritorno di Bo Peep : Quarta avventura e reunion per Toy Story. Il nuovo film Disney Pixar Toy Story 4 sarà nelle sale italiane dal 27 giugno e vedrà il ritorno di Bo Peep, l'amica di Woody, Buzz e della banda di ...

Ciclocross - Coppa del mondo Hoogerheide 2019 : successi belgi Nelle gare giovanili - quarto l’azzurro Jakob Dorigoni : Inizia nel segno del belgio la tappa di Coppa del mondo di Ciclocross in corso ad Hoogerheide, in Olanda, con ben due successi dei corridori di casa nelle gare giovanili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati della mattinata. Iniziamo dalla gara junior, vinta da Witse Meeussen, classe 2001 che realizza il miglior tempo negli ultimi due giri, con una proiezione che lascia di sasso tutti i principali avversari, chiudendo la prova ...

Ciclocross - Coppa del mondo Hoogerheide 2019 : successi belgi Nelle gare giovanili - quarto l’azzurro Jakob Dorigoni : Inizia nel segno del belgio la tappa di Coppa del mondo di Ciclocross in corso ad Hoogerheide, in Olanda, con ben due successi dei corridori di casa nelle gare giovanili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati della mattinata. Iniziamo dalla gara junior, vinta da Witse Meeussen, classe 2001 che realizza il miglior tempo negli ultimi due giri, con una proiezione che lascia di sasso tutti i principali avversari, chiudendo la prova ...

Lavoro - in Veneto aumentano i posti fissi. “Nel quarto trimestre più conversioni - decreto Dignità può aver incentivato” : Nel 2018 in Veneto sono aumentati i posti di Lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre sono calati quelli a termine. È l’inversione di tendenza registrata da Veneto Lavoro che ha anticipato alcuni risultati del suo rapporto trimestrale “La Bussola“. Nell’ultimo anno ci sono stati 25mila contratti in più in Regione, grazie appunto a un aumento di quelli stabili (+30.700 considerando anche gli apprendistato), a fronte ...

Crescita - Bankitalia taglia la stima del pil 2019 a +0 - 6%. “Nel quarto trimestre 2018 attività ancora diminuita” : La Banca d’Italia ha tagliato la previsione di Crescita del pil 2019 da +1 a +0,6%, portandola 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Quanto al 2018, il bollettino economico di via Nazionale pubblicato venerdì prevede che si chiuderà a +1% ma sottolinea: “Negli ultimi tre mesi del 2018 il Pil potrebbe essere ancora diminuito” dopo la flessione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre. Il calo ...

Crescita - Bankitalia taglia la stima del pil 2019 a +0 - 6%. “Nel quarto trimestre 2018 attività ancora diminuita”” : La Banca d’Italia ha tagliato la previsione di Crescita del pil 2019 da +1 a +0,6%, portandola 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Quanto al 2018, il bollettino economico di via Nazionale pubblicato venerdì prevede che si chiuderà a +1% ma sottolinea: “Negli ultimi tre mesi del 2018 il Pil potrebbe essere ancora diminuito” dopo la flessione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre. Il calo ...