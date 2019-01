Nel primo giorno di ' Quota 100' arrivate all' Inps quasi 5mila richieste

Conti Apple - primo calo di profitti e fatturato in 10 anni Nel trimestre natalizio : ... sui tv Samsung ed Lg arriva iTunes Apple è reduce da un raro e drammatico allarme sui suoi risultati : aveva denunciato la debolezza in particolare del mercato cinese e dell'economia globale ...

Conti Apple - primo calo di profitti e fatturato in 10 anni Nel trimestre natalizio : Nel dopomercato il titolo ha fatto segnare un rialzo. Una reazione dovuta soprattutto al fatto che i Conti in realtà non hanno deluso le attese degli analisti. Attese, peraltro, già ridimensionate nelle scorse settimane anche dalla stessa azienda di Cupertino...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince Nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

Gli studenti italiani primeggiano Nella gara Zero Robotics della NASA. Primo posto Vercelli - secondo Livorno : Ottima figura dei ragazzi italiani nella competizione Zero Robotics 2018/2019 ideata da NASA e MIT. nella finalissima, tenutasi ieri in Spagna, ad Alicante, la vittoria è andata alla squadra “Naughty Dark Spaghetti” capeggiata dal “The Dark Team of LSA” del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, che giocava in team con due squadre statunitensi. Al secondo posto si sono classificati gli studenti della ...

Il nuovo action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball Z si mostra Nel primo trailer : Durante le Dragon Ball FighterZ World Tour Finals, Bandai Namco ha dato ai fan un primo assaggio dell'imminente Dragon Ball Z action RPG con un trailer. Il titolo è stato rivelato quasi due settimane fa come Project Z, ma sono state condivise pochissime informazioni sul gioco.Come segnala Dualshockers, il trailer inizia mostrando Goku e Piccolo. Da lì, vediamo quello che sembra essere un filmato in cui vengono mostrati i momenti iconici della ...

Pieve Fosciana - bella prova Nel big match : primo posto sempre -2 : di michele masotti 1-1 Pecciolese: Carli, Benvenuti, Carlucci, Sireno, Giari, Gentili, Alessandro Remedi, Luca Remedi, Cosi, Guiggi e Fiorentini , 80' Burgalassi, A disposizione: Lazzerini, Merlino, ...

Superbike. Test Portimao. Primo giorno Nel segno di Rea : Anche oggi, come già successo nella giornata conclusiva in Andalusia, a guidare il gruppo tra le "big bikes" è il campione del mondo della Kawasaki Jonathan Rea che fa segnare il miglior tempo in 1.

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Norvegia vittoriosa tra le donne - Nel primo pomeriggio la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

Musetti conquista gli AusOpen juniores : è il primo italiano Nella storia : Impresa di Lorenzo Musetti. Il 26 gennaio il teenager di Carrara ha conquistato il titolo degli Australian Open juniores, battendo in tre set intensi lo statunitense Emilio Nava, con un punteggio di 4-...

Ecco LG G8 ThinQ Nel primo possibile render stampa : Scopriamo quale dovrebbe essere l'aspetto di LG G8 ThinQ, il nuovo flagship del produttore sud coreano, che non sembra portare particolari innovazioni. L'articolo Ecco LG G8 ThinQ nel primo possibile render stampa proviene da TuttoAndroid.

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Italia a caccia del podio nel windsurf e con i 470 Nel primo evento della stagione : Dal 29 gennaio al 3 febbraio si disputerà a Miami la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela, prima competizione di cartello dell’anno solare 2019 per le classi olimpiche. Dopo aver rotto il ghiaccio con la Coppa ad Enoshima, in occasione della tappa d’apertura disputata a settembre sul campo di regata olimpico (dove si gareggerà ai Giochi di Tokyo 2020), la Nazionale Italiana proverà a ben figurare sulla baia di ...

Astronomia : nuovi dettagli Nell’immagine più profonda dell’Universo primordiale : Il gruppo di Alejandro Borlaff dell’Istituto di astrofisica delle Canarie ha focalizzato la propria attenzione sull’immagine più profonda dell’Universo primitivo, rendendola più dettagliata: recuperando la luce dispersa nelle più grandi galassie del campo ultra profondo di Hubble è stato possibile osservare in alta definizione la costellazione della Fornace, nata 13 miliardi di anni fa, a poche centinaia di milioni di anni dal ...

Aurora - apre le porte il primo hotel di lusso Nello spazio : Si chiama Aurora, un hotel di lusso che, nel 2023 permetterà a facoltosi turisti di pernottare nello spazio per una cifra di 9,5 milioni di euro. Un traguardo che vedrà un addestramento di tre mesi per i potenziali turisti, sei per la precisione, e che offrirà la possibilità di gustarsi 16 albe al giorno, partecipare a una serie di esperimenti, provare la gravità zero, coltivare frutta e navigare nel web ad alta velocità. La possibilità di ...