Negozi aperti 26 domeniche l' anno | deroga per 4 feste | ecco le novità

Intesa Lega-M5S : Negozi aperti per 26 domeniche l'anno e 4 festività : Aperture dei negozi, si cambia. Dopo mesi di confronto arriva l'Intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per innestare la retromarcia rispetto alle liberalizzazioni di Monti: basta esercizi sempre aperti, senza distinzioni di domeniche e festivi, con la grande distribuzione a fare la parte del leone e i piccoli negozi a reggere a stento la concorrenza.La maggioranza gialloverde punta a "rimediare al danno" concedendo di base aperture per la ...

SUPERMERCATI E Negozi aperti EPIFANIA 2019/ Bologna - Milano e Roma : centri commerciali ok - 6 gennaio - : SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA, Napoli, Bologna, Roma a Milano: info e orari NEGOZI e centri commerciali nel giorno della Befana, 6 gennaio 2019

Supermercati aperti a Capodanno/ 31 dicembre-1 gennaio - Negozi a Roma - Milano e Torino : dove fare shopping : Supermercati aperti a Capodanno 31 dicembre e 1 gennaio. Aperture negozi a Roma, Milano e Torino: dove fare shopping. Ultime notizie

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO/ Negozi Roma e Milano - oggi 26 dicembre 2018 : Napoli - ecco i Negozi aperti : SUPERMERCATI, centri commerciali e negozi aperti a SANTO STEFANO 2018: info, orari e strutture attive oggi 26 dicembre. Roma, Milano, Bologna e Bari

Mercatino - Negozi aperti e Babbo Natale ad Arquata : Domenica 16 in piazza Bertelli sorprese e spettacoli insieme a Pazzanimazione. I negozi rimarranno aperti per lo shopping natalizio, per offrire tante idee originali e creativo per acquistare i ...

Negozi (ancora) aperti la domenica e gli italiani sono tra i più spendaccioni d’Europa per il Natale : Negozi (ancora) aperti la domenica e gli italiani sono tra i più spendaccioni d’Europa per il Natale