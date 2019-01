NBA | San Antonio-Phoenix 126-124 | il buzzer beater di Gay spegne i Suns | 17 per Belinelli

NBA - Houston-New Orleans 116-121 : i Pelicans passano coi Rockets anche senza Davis - Harden da 37 allunga la striscia : Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 Se c'è una squadra distratta da tutte le voci di mercato che riguardano Anthony Davis, di sicuro non sono sembrati i New Orleans Pelicans. Anzi, i ragazzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

Basket - NBA : San Antonio ancora super - Milwaukee cade a Oklahoma City : WASHINGTON - San Antonio ha ritrovato la formula giusta. Così, dopo i 126 punti segnati a New Orleans contro i Pelicans, gli Spurs fanno anche meglio all'AT&T Center rifilando a Washington 132 punti. ...

Mercato NBA – Thon Maker spinge per la cessione : i Milwaukee Bucks ci pensano : Thon Maker vuole giocare con più continuità e cede la cessione ai Milwaukee Bucks: la franchigia del Wisconsin vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad una buona offerta rischia di vacillare Thon Maker avrebbe chiesto la cessione ai Milwaukee Bucks. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riportato della richiesta dell’agente del giocatore, Mike George, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. Il motivo della volontà ...

NBA - Carmelo Anthony osannato al Madison Square Garden : 'Questa è casa mia' : Il sogno è quello di rimettere piede il prima possibile sul parquet, ma al momento Carmelo Anthony si accontenta di fare ritorno nel suo Madison Square Garden come un tifoso qualsiasi. Per una volta ...

Risultati NBA : gli Warriors passano a Boston - Nuggets battono Phila : Risultati NBA, nella notte americana si sono giocati 5 incontri molto interessanti, su tutti quello tra Celtics e Warriors Risultati NBA, 5 gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana, su tutte quella che potrebbe essere la finale di questa stagione. In quel di Boston si sono infatti sfidati Celtics e Warriors, con gli ospiti vittoriosi 111-115 in una gara equilibrata e spettacolare. Irving e Durant i migliori ...

NBA - LaMarcus Aldridge c'è - e si vede - : San Antonio passa a New Orleans : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 114-126 Con il polso sinistro malconcio e un dolore che non voleva saperne di passare, in molti avevano messo in dubbio anche la sua partecipazione al match ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campo di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

NBA - Philadelphia-San Antonio 122-120 : rimonta Sixers - Belinelli perde contro la sua ex squadra : Anche all'interno della stessa partita, dello stesso tempo o dello stesso quarto ci possono essere più versioni dei Philadelphia 76ers. Fortunatamente per loro, la versione che ha chiuso la sfida con ...

Basket - NBA : Clippers sbancano San Antonio - ok Indiana e Minnesota : WASHINGTON - Il problema alla schiena rimediato contro Golden State costringe Danilo Gallinari a saltare il derby azzurro, l'ultimo della stagione, con Marco Belinelli. Questo, però, non ferma i Los ...

NBA - Rose manda ko i Suns sulla sirena : i Clippers passano a San Antonio : INDIANAPOLIS, USA, - L'infortunio alla schiena impedisce a Danilo Gallinari di giocare contro il suo amico Marco Belinelli . Niente derby italiano tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs . Tutto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Gennaio) : San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers - Rose fa impazzire Minnesota - bene Indiana : Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State. I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e ...

NBA - Minnesota-San Antonio 113-116 : Spurs corsari in casa T'Wolves - 19 punti per Belinelli : Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 113-116 Poco meno di due mesi fa a Minneapolis i San Antonio Spurs subivano la sconfitta più umiliante della loro stagione, sembrano lontanissima parente di ...