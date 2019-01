NBA – Popovich massacra gli Spurs | “noi patetici | i Suns hanno giocato meglio in tutto e

NBA - Gregg Popovich furioso con i suoi giocatori : 'Abbiamo rubato la partita' : Nonostante il successo arrivato all'ultimo secondo contro i Phoenix Suns, coach Gregg Popovich è apparso furioso davanti alla stampa, fermandosi per soli 27 secondi davanti ai cronisti senza ...

NBA – Gregg Popovich spaventa i fan : “se allenerò ancora gli Spurs? Non conosco la risposta” : Gregg Popovich spaventa i fant dei San Antonio Spurs: l’allenatore degli ‘Speroni’ evita le domande sulla permanenza nella franchigia nero-argento “Non conosco la risposta”, firmato Gregg Popovich. Nonostante sia una leggenda vivente, Gregg Popovich resta pur sempre un essere umano e, in quanto tale, non può prevedere il futuro, nemmeno il suo. Una frase del genere può dunque turbare la serenità dei fan dei San Antonio Spurs? La risposta è ...

NBA – Belinelli racconta coach Popovich : “le smorfie in panchina - il vino e quei consigli su amore e famiglia…” : Marco Belinelli racconta coach Popovich, il leggendario allenatore dei San Antonio Spurs con il quale ha vinto il suo unico anello NBA e che, in estate, lo ha voluto riportare nuovamente a San Antonio Il mondo del basket NBA dà vita a delle proprie leggende che si cristallizzano nel tempo e restano impresse nella storia. Spesso la gloria se la prendono i giocatori, ma quando è un allenatore a venire etichettato come leggenda, vuol dire che ...

NBA - San Antonio e l'ennesima impresa di Popovich : è sul podio dei tecnici con più vittorie : Il licenziamento di Tom Thibodeau a Minnesota l'ha reso l'unico coach che esercita anche il ruolo di plenipotenziario nella dirigenza. 24 ore dopo, il successo 119-107 a Detroit gli ha garantito un po

NBA – I cori ‘traditore’ - il video-tributo e l’abbraccio con coach Popovich : la lunga notte di Kawhi Leonard contro gli Spurs [VIDEO] : I tifosi dei San Antonio Spurs gli urlano ‘traditore’, la franchigia gli dedica un video-tributo, coach Popovich lo abbraccia a fine partita: il ritorno di Kawhi Leonard sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio da avversario lunga notte quella trascorsa da Kawhi Leonard, per la prima volta da avversario al ritorno sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio. L’ex numero 2 nero-argento torna con la ...

NBA - Popovich urla - gli Spurs reagiscono : terzo quarto da favola - battuta Boston : San Antonio Spurs-Boston Celtics 120-111 Al peggior primo quarto della loro stagione, solo 17 punti con il 22% al tiro, i San Antonio Spurs rispondono con un terzo periodo da record segnando 19 dei 25 ...

NBA - Gregg Popovich contro il passato : il record contro i suoi ex assistenti : La sfida contro i Philadelphia 76ers di Brett Brown sarà la 52partita di Gregg Popovich contro un allenatore che è stato suo assistente in passato. Scopriamo quali sono stati e come sono andati i San ...

NBA – Coach Popovich firma un nuovo record : superato Pat Riley nella classifica degli allenatori più vincenti : Gregg Popovich è il 4° allenatore più vincente della storia NBA: il Coach dei San Antonio Spurs ha superato Pat Riley grazie al successo della notte sui Phoenix Suns Quella appena trascorsa è stata una vera e propria serata da record per Gregg Popovich. Grazie al successo arrivato per 111-86 sui Phoenix Suns, l’allenatore dei San Antonio Spurs è diventato il 4° Coach più vincente della storia NBA in regular season. Popovich ha raggiunto ...

