NBA | lo sfogo di Gregg Popovich | «Abbiamo rubato una partita»

NBA – Crisi Celtics - lo sfogo di Jaylen Brown : “basta puntare il dito - dobbiamo guardarci le spalle non accusarci a vicenda” : Jaylen Brown ha commentato la recente Crisi dei Boston Celtics, invitando i compagni a fare gruppo e non a punterei il dito gli uni contro gli altri Con un record di 25-18 e 3 sconfitte consecutive (l’ultima arrivata contro i Nets) in casa Celtics si parla già di Crisi. La situazione critica é stata certificata delle dichiarazioni di Kyrie Irving che ha puntato il dito contro i giovani, criticandone la mentalità. Dopo il ko contro i ...