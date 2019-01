NBA | la lega multa Anthony Davis per la richiesta di cessione

NBA – Risolto il ‘caso’ McCaw : ecco la decisione della lega sui possibili illeciti dei Cleveland Cavaliers : La lega ha preso la sua decisione in merito alla firma e al rapido taglio di Patrick McCaw con i Cleveland Cavaliers: l’NBA non sembra aver riscontrato alcun illecito nell’operazione Nei giorni scorsi, l’acquisto di Patrick McCaw da parte dei Cleveland Cavaliers si è trasformato in un vero e proprio ‘caso’. Il giocatore è stato firmato con un biennale non garantito dai Cleveland Cavaliers, che per 6 milioni lo ...

Mercato NBA - Patrick McCaw si accasa ai Toronto Raptors - ma la lega investiga sul passaggio ai Cavs : Almeno la telenovela cestistica legata a Patrick McCaw sembra essere finita. Dopo essere stato tagliato dai Cleveland Cavaliers, la guardia 23enne ha firmato fino al termine della stagione con i ...

NBA - un mese da record : come gli Spurs sono tornati la miglior squadra della lega : Occorre riavvolgere il nastro un po' indietro: a un mese fa, il 6 dicembre 2018 per l'esattezza. Gli Spurs incassano 121 punti dai Lakers e mandano a record l'ennesima sconfitta, la 14del loro ...

Mercato NBA – All’interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

Mercato NBA – Anthony Davis mette in guardia i Pelicans : “fra la legacy e i soldi sceglierò sempre…” : Anthony Davis, finito al centro di diverse voci di Mercato, ha spiegato di preferire una carriera vincente in NBA ai soldi: chiaro segnale del mancato rinnovo con i Pelicans? Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di Mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA – De’Aaron Fox non ha dubbi : “meglio di Wall e Westbrook - sono il più veloce della lega!” : De’Aaron Fox si autoelegge il giocatore più veloce della lega: la stella dei Kings rivela di sentirsi più rapido di John Wall e Russell Westbrook I Sacramento Kings stanno vivendo una stagione ben al di sopra delle loro aspettative, ritrovandosi attualmente ottavi nella Western Conference con il record di 16 vittorie e 14 sconfitte. Se la regular season dovesse finire oggi i Kings sarebbe qualificati per degli insperati Playoff. Il ...

NBA - Indiana Pacers e Brooklyn Nets - le due squadre più calde di tutta la lega : Qui Indiana: tanta difesa e un calendario favorevole Toronto ha sempre il miglior record, della Eastern Conference e dell'intera NBA; Philadelphia, ora che ha riaccolto in squadra Jimmy Butler, rimane ...

Mercato NBA - le reazioni della lega allo scambio saltato di Trevor Ariza : L'incredibile maniera in cui è saltato lo scambio tra Washington, Phoenix e Memphis ha provocato ovviamente molte reazioni in giro per la NBA. Ecco quelle più divertenti e significative LO scambio DI ...

Rudy Gobert : "La mia battaglia in NBA : sono il miglior difensore nella Lega comandata dagli attaccanti" : Il giocatore francese è tra i cinque europei più pagati e ha un insolito record: prima di lui nessuno era stato espulso nei primi tre minuti di una partita Intervista È nella Top 5 degli europei più ...

NBA – Doncic - che talento! Eleganza nei movimenti - poi una tripla pazzesca : il difensore lo sta ancora cercando! [VIDEO] : Luka Doncic autore di una tripla pazzesca nel corso di Dallas Mavericks-Portland Blazers: il talento europeo fa impazzire il marcatore e chiude il match da dietro l’arco Ormai non dovrebbe più essere una novità, ma partita dopo partita, non si può far altro che restare stupiti davanti al talento cristallino di Luka Doncic. La stella slovena, scelta dai Dallas Mavericks allo scorso Draft, sta trascinando la franchigia texana in zona ...

NBA - una fascia a unire Simmons e Butler : "Il simbolo del loro legame : sono come fratelli" : La vittoria di Philadelphia contro Washington non è mai stata in discussione, con i padroni di casa sopra di 12 punti già alla fine del primo quarto, di 22 all'intervallo e poi anche di 35 nel secondo ...