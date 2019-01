NBA | Houston-New Orleans 116-121 | i Pelicans passano coi Rockets anche senza Davis

Basket - NBA : Harden fa volare Houston - Clippers a segno senza Gallinari : NEW YORK - James Harden non si ferma più. Il leader dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l'altra, con giocate spettacolari e canestri, e Houston continua la sua risalita dopo un ...

NBA : Toronto va ko a Houston - i Clippers piegano Chicago : James Harden si aggiudica il duello con Kawhi Leonard e trascina i Rockets al successo contro Toronto : 121-119 il punteggio finale. Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers che, ancora ...

NBA - Harden e Houston piegano Toronto 121-119 : Houston è finalmente molto più del James Harden show. Sì, il Barba infila 35 punti e porta a 22 la sua serie record di gare con almeno 30 punti, solo Wilt Chamberlain nella storia Nba ha fatto meglio,,...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

Risultati NBA – Doncic trascina Dallas - Houston ok con il solito Harden : sorridono Clippers e Miami : Il talento sloveno è il protagonista principale della vittoria dei Mavericks su Detroit, così come lo è Harden nel successo dei Rockets: tutti i Risultati della notte Seconda vittoria consecutiva per Houston ed ennesima grande prestazione di James Harden, protagonista del successo dei Rockets su Toronto. Il Barba mette a segno 35 punti, trascinando la propria squadra nel difficile match con i Raptors, conclusosi con il punteggio di 121-119 ...

NBA - James Harden e gli Houston Rockets non si fermano : Toronto va ko : Houston Rockets-Toronto Raptors 121-119 "Faccio soltanto quello che serve per vincere". Detto così sembra facile, ma lo sforzo realizzativo compiuto da James Harden nelle ultime settimane ha pochi ...

NBA – Gli Houston Rockets tornano a sorridere : Chris Paul dichiarato ‘questionable’ per il match contro i Raptors : Dopo diverse partite di assenza, Chris Paul è quasi pronto a tornare in campo: il playmaker dichiarato ‘questionable’ per la sfida con i Toronto Raptors Dopo un brutto inizio di stagione che li vedeva nei bassifondi della Conference, gli Houston Rockets hanno risalito lentamente la china, grazie ad un James Harden pronto per il back to back nella corsa al titolo MVP. Il ‘Barba’ sta praticamente giocando da solo, ...

NBA - Harden nella storia : segna 61 punti e fa volare Houston : Dieci le partite giocate nel turno di questa notte in Nba e tanto spettacolo, anzitutto quello di James Harden, autore di una partita mostruosa con i suoi Rockets, suggellata da ben 61 punti, con i ...

NBA - Houston fa fuori Carmelo Anthony. Andrà a Chicago - ma non giocherà : Houston, USA, - Finisce la storia tra Carmelo Anthony e gli Houston Rockets . L'ex New York Knicks non gioca una partita NBA dallo scorso 8 novembre e sicuramente non tornerà a farlo per la squadra di ...

NBA - torna Carmelo Anthony : Houston lo cede - regalandogli l'ultima chance di inseguire il titolo : A due mesi e mezzo dall'ultima partita con gli Houston Rockets, Carmelo Anthony torna a sentirsi un giocatore, anche se la cessione ai Chicago Bulls è soltanto l'anticamera del vero ritorno in campo d

NBA : record di Klay Thompson. Harden non si ferma ma Houston ko con Philadelphia : LOS ANGELES, USA, - Festa nazionale negli Stati Uniti d'America, è il Martin Luther King Day . L' NBA celebra il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani con un ricco programa di ...

Mercato NBA - Houston Rockets ad un passo da Faried : Houston Rockets vicini all’acquisto di Kenneth Faried, la franchigia ha rinunciato a James Nunnally per creare lo spazio in roster Gli Houston Rockets stanno rinunciando alla guardia James Nunnally per creare lo spazio in roster per Kenneth Faried. E’ l’indiscrezione di Mercato NBA rilanciata oggi dal The Athletic. La squadra di James Harden sta dunque per mettere le mani su Faried, un po’ in calo dopo l’addio ...

Basket - NBA : Harden e Gordon schiantano i Lakers - Houston vince all'overtime : NEW YORK - Un grande James Harden realizza 48 punti e trascina Houston alla vittoria all'overtime, 138-134, contro i Los Angeles Lakers, ancora privi di LeBron James. Ma la vittoria dei Rockets porta ...

NBA - Harden 48 punti e Houston vola. 38-134 sui Lakers al supplementare : Ogni eroe ha bisogno di una spalla. James Harden, il paladino dei Rockets, ha ritrovato la sua in una battaglia punto a punto con i giovani Lakers, che perdono i pezzi, Lonzo Ball, k.o. nel terzo ...