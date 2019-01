NBA | Gregg Popovich furioso con i suoi giocatori | ' Abbiamo rubato la partita'

NBA – Gregg Popovich spaventa i fan : “se allenerò ancora gli Spurs? Non conosco la risposta” : Gregg Popovich spaventa i fant dei San Antonio Spurs: l’allenatore degli ‘Speroni’ evita le domande sulla permanenza nella franchigia nero-argento “Non conosco la risposta”, firmato Gregg Popovich. Nonostante sia una leggenda vivente, Gregg Popovich resta pur sempre un essere umano e, in quanto tale, non può prevedere il futuro, nemmeno il suo. Una frase del genere può dunque turbare la serenità dei fan dei San Antonio Spurs? La risposta è ...

NBA - Gregg Popovich da record. Houston - pioggia di triple per battere Denver : NEW YORK - Un altro record, l'ennesimo per Gregg Popovich . La guida dei San Antonio Spurs sale sul podio degli allenatori più vincenti di sempre, al pari di Jerry Sloan con 1.221 vittorie in carriera ...

NBA - Gregg Popovich contro il passato : il record contro i suoi ex assistenti : La sfida contro i Philadelphia 76ers di Brett Brown sarà la 52partita di Gregg Popovich contro un allenatore che è stato suo assistente in passato. Scopriamo quali sono stati e come sono andati i San ...

NBA - Gregg Popovich supera Pat Riley : è 4° all-time per numero di vittorie in panchina : Se provassero a creare in laboratorio una figura più allergica e distante dalla celebrazione di traguardi e successi personali, difficilmente si potrebbe riuscire a generare qualcuno più adatto di ...

NBA – Gregg Popovich - che stoccata a Kawhi Leonard : “gran giocatore - ma non è mai stato un leader” : Gregg Popovich duro nei confronti di Kawhi Leonard: il coach degli Spurs sottolinea un difetto caratteriale del suo ex pupillo passato ai Raptors Gregg Popovich, sempre molto attento a scegliere il peso delle parole che spende con grande parsimonia, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla dei leader dei San Antonio Spurs degli ultimi anni. Coach Pop ha lodato l’atteggiamento dei veterani Ginobili e Mills, due ...