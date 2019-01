Napoli | San Siro ancora amaro per Koulibaly | Non fatto bene il mio lavoro

Piatek affonda il Napoli 2-0 e il pubblico di San Siro lo acclama : Il neoarrivato Krzysztof Piatek conquista subito il cuore dei tifosi mettendo a segno in Coppa Italia i due gol rossoneri che affondano il Napoli. Come a Genova, stesso fiuto, stessa efficacia. Per il polacco in questa competizione sono le reti numero sette e otto. Il destro micidiale di Piatek non dà scampo a Meret nel remake della stessa partita giocata in campionato tre giorni fa a San Siro che già acclama il talento salito sul trono di ...

Ancora cori razzisti a San Siro : Napoli diventa «colera» : Ancora cori razzisti a San Siro, questa volta intonati solo dalla Curva Sud dei tifosi del Milan. Ad inizio ripresa si sono alzati i cori ‘Colerosi’ e ‘Senti che puzza, ci sono i napoletani’ dalla Curva rossonera, mentre il resto dello stadio è restato in silenzio. cori che si sono sentiti anche sabato in occasione della partita di campionato. Rino Gattuso aveva chiesto ai suoi tifosi di non far partire cori offensivi nei contronti di Koulibaly, ...

Milan-Napoli : ancora cori contro i tifosi partenopei a San Siro : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. Prima 'Noi non siamo napoletani', poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, lo stesso coro urlato sabato sera dagli ultrà del Milan e definito "insultante di matrice territoriale" dal giudice sportivo che oggi ha punito il club ...

Il Cornetto Algida compie 60 anni : non tutti sanno che è nato a Napoli : Domani, per celebrare i primi 60 anni, a Salerno si terrà l'Ice Cream Party più grande del mondo, degustazione collettiva organizzata per cercare di entrare nel Guinness dei Primati, in ...

LIVE Milan-Napoli - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : quarto di finale da brividi a San Siro : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di Coppa Italia 2019 tra Milan e Napoli. Una grande classica da brividi del calcio Italiano a San Siro che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In questo caso i protagonisti sono diversi, magari di un LIVEllo tecnico inferiore, in grado però di ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Napoli 0-0 - le difese prevalgono sugli attacchi a San Siro : Termina 0-0 il confronto dello Stadio San Siro di Milano tra il Milan di Rino Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi e soprattutto i due portieri sono riusciti a fare la differenza con parate importanti in momenti topici del match. Una partita particolarmente tesa dove si devono registrare anche le espulsioni di Fabian Ruiz e di Ancelotti nei momenti finali del confronto. Un pari che, ...

Milan-Napoli - che spettacolo : 0-0 al cardiopalma - grande show a San Siro rovinato da Doveri nel finale [FOTO] : 1/31 Spada/LaPresse ...

VIDEO Milan-Napoli 0-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Pareggio a reti bianche a San Siro : Pareggio a reti bianche a San Siro nel big match tra Milan e Napoli del 21° turno di Serie A. Una partita nella quale è mancato lo spunto che potesse consentire di sbloccare il risultato e nella quale entrambi i portieri si sono particolarmente distinti, intercettando alcune conclusioni pericolose di Musacchio e di Zilenski. Nelle battute finali viene espulso anche Fabian Ruiz che però non cambia le sorti del confronto del Meazza. Di seguito gli ...

Milan-Napoli a San Siro - napoletani subito accolti da cori beceri : "Noi non siamo napoletani", "Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, Napoli m..., Napoli colera, sei la rovina dell'Italia intera". Con questi cori - provenienti dalla Curva Sud di San Siro - di discriminazione territoriale inizia la sfida Milan-Napoli, in teoria la partita del riscatto dopo la pagina vergognosa dei cori razzisti contro Koulibaly durante Inter-Napoli di un mese fa.Massiccia la presenza delle forze ...

Milan-Napoli - allerta massima : zona San Siro pattugliata : È massiccia la presenza delle forze dell'ordine in via Novara a Milano, una delle principali arterie che portano dall'autostrada allo stadio di San Siro, dove stasera verrà disputato l'anticipo tra ...

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : quote - Meret sfida Donnarumma a San Siro - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A che si gioca questa sera a San Siro.

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : Napoli favorito a San Siro per il big-match - 21giornata - : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite, messe in programma nella 21giornata del campionato, il 25 e 26 gennaio 2019.

LIVE Milan-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : sfida di lusso a San Siro : Grande attesa per l’anticipo di questa sera tra Milan e Napoli, big match della 21ma giornata di Serie A. I rossoneri, orfani di Higuain, accolgono il nuovo arrivato Piatek, autore di una convincente prima parte di campionato con la maglia del Genoa e pronto a subentrare dalla panchina. Tra le fila partenopee ritrovano il campo gli squalificati Koulibaly e Insigne, oltre al rientrante Hamsik, mentre sarà ancora ai box Allan per via di ...