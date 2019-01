Napoli | maxi blitz contro i parcheggiatori abusivi | 170 Daspo urbani

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : proposto Saint-Maximin - gli azzurri ci pensano : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: proposto Allan Saint-Maximin, ma costa molto. Intanto si prospetta l'affare in uscita per Amin Younes.

Napoli - maxi blitz nella notte : sgominato il clan - otto arresti : Dalle prime luci dell'alba la Squadra Mobile di Napoli sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di otto ...

La maxi truffa dell'Iva : business da 150 milioni - 13 arresti tra Napoli e Chieti : Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra...

Napoli - maxi blitz nella movida di Chiaia : multe per migliaia di euro : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ...

Corruzione e concussione - maxi blitz tra Napoli e Caserta : 6 arresti tra funzionari comunali e imprenditori : funzionari del Comune di Castel Volturno e imprenditori sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura...

Corruzione e concussione - maxi blitz tra Napoli e Caserta : ordinanze eseguite dai carabinieri : È in corso, nelle province di Caserta e Napoli, un'operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,...

Napoli - Epifania di paura al Rione alto : la strada cede - maxi voragine : Si apre una voragine in via Fragnito al Rione alto e la strada viene chiusa alla circolazione. Poco dopo mezzogiorno, parte della carreggiata ha ceduto, probabilmente a causa di...

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Napoli - lancia un maxi-petardo dal terrazzo di casa per festeggiare e brucia la sua auto : A Napoli si è ritrovato con la sua auto in fiamme per il colpa di un petardo. Ha lanciato un maxi petardo dal balcone e incendiando la sua utilitaria. È la ricostruzione fatta da...

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...

Calciomercato : maxi offerta del Psg per un gioiello del Napoli : Dopo la rottura con Rabiot, che non prolungherà il proprio contratto con il Paris Saint Germain, lo sceicco Al Khelaifi si tuffa nel mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Stando al Corriere dello Sport, i parigini sarebbero interessati ad Allan, motorino del centrocampo del Napoli. Nei giorni scorsi, l’agente del brasiliano avrebbe incontrato il ds azzurro Giuntoli per comunicare l’interesse del club francese, ...

Napoli - maxi blitz della polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...