Napoli | mamma rapinata mentre accompagna i figli a scuola | ' Mi hanno puntato la pistola

Cardito (Napoli) : bimbo ucciso di botte - arrestato il convivente della mamma : A Cardito, in provincia di Napoli, una furiosa lite familiare è finita in tragedia, causando la morte di un bambino di soli 7 anni, ucciso di botte. Inoltre è stata ferita la sorella di 8 anni e la madre di 30 anni, che sono state soccorse con urgenza e portate all'ospedale Santobono di Napoli. A causare le percosse il convivente della donna, di 24 anni, nato in Italia e di origini tunisine. Durante la lite, in casa, oltre alla donna e i due ...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli : «Il compagno della mamma lo ha ucciso a bastonate» : Orrore a Cardito, in provincia di Napoli: un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata...

Napoli - bimbo di 7 anni morto in casa Interrogato il compagno della mamma : La polizia sul posto sta interrogando la mamma e il compagno della donna. La sorellina ricoverata d'urgenza all'ospedale: avrebbe il volto completamente tumefatto

Napoli - interrogato il compagno della mamma del bimbo morto : il sospetto sulle urla dalla casa : È stato interrogato dalla polizia il compagno della mamma del bambino di 7 anni ritrovato morto in un appartamento di Cardito, piccolo comune in provincia di Napoli. La sorellina del piccolo, una bambina di otto anni, è stata invece ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, ma non sareb

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - botte alla sorella : fermato il compagno della mamma : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli: è grave. Un terzo ...

Napoli - bimbo di 7 anni morto in casa Interrogato il compagno della mamma : La polizia sul posto sta interrogando la mamma e il compagno della donna. La sorellina ricoverata d'urgenza all'ospedale: avrebbe il volto completamente tumefatto

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - botte alla sorella : fermato il compagno della mamma : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - grave la sorella : sentiti la mamma e il compagno dopo una lite : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - bimbo di 7 anni morto in casa. Interrogato il compagno della mamma : La polizia sul posto sta interrogando la mamma e il compagno della donna. La sorellina ricoverata d'urgenza all'ospedale: avrebbe il volto completamente tumefatto

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - ferita la sorella : sentiti la mamma e il compagno : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

La mamma muore a Napoli e ragazzo non ha i soldi per il biglietto : colletta dei carabinieri per comprarlo : Una storia che commuove. Una storia che in questo mondo in cui ormai ognuno pensa a se stesso fa notizia sta facendo il giro del web e ha portato all’attenzione degli italiani un gesto bellissimo di grande sensibilità. I protagonisti di questa storia sono i carabinieri della Stazione di Bernalda, comune italiano di 12.480 abitanti della provincia di Matera, in Basilicata, e un giovane tunisino. Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, ...

Migrante perde la mamma a Napoli - colletta dei carabinieri per andare a salutarla : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda per Napoli per dare l'ultimo saluto alla ...

Napoli - Natale di dolore : mamma muore a soli 32 anni - lascia due figli : Una vera e propria tragedia si è verificata proprio in questi giorni in cui si sta festeggiando il Natale. Già, perché nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pozzuoli, all'interno dell'ospedale puteolano Santa Maria delle Grazie, si è spenta tragicamente una giovane donna di appena trentadue anni, Paola Valentino. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, infatti, quella della ragazza è stata una morte improvvisa ...

Napoli - le letterine dei bambini : 'Picchiava la mamma - ora vivo con lei' : Decine di letterine raccolte e distribuite ad altrettanti benefattori pronti a soddisfare sogni e desideri di tanti bambini che, altrimenti, sotto l'albero non troverebbero nulla. La tradizione si ...