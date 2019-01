Nantes-St Etienne | ricordo da brividi per Emiliano Sala FOTO ...

Pronostico Nantes vs St. Etienne - Ligue 1 30-01-2019 e Analisi : Nantes-St. Etienne, mercoledì 30 gennaio. Il posticipo della 22ª giornata di Ligue 1 vedrà la sfida tra il Nantes e il St. Etienne. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Nantes e St. Etienne?Si giocherà allo Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau il posticipo della 22ª giornata del campionato francese, che vedrà il Nantes affrontare il St. Etienne.Il Nantes non sembra essere in ottima forma fisica in questa stagione. I canarini ...