Nadal e Meri all' altare | dopo 14 anni arriva il sì

Matrimonio Nadal - annunciati data e luogo delle nozze con Meri Perelló : Rafa Nadal e Meri Perelló presto sposi? Il Matrimonio del tennista numero due al mondo dovrebbe svolgersi in autunno a Maiorca Dopo la sconfitta in finale contro Novak Djokovic agli Australian Open 2019, Rafa Nadal potrebbe aver deciso di dare una svolta positiva alla sua vita privata. Il tennista spagnolo, secondo ¡Hola!, avrebbe deciso di sposare la fidanzata Meri Parelló con la quale ha una storia d’amore da 14 anni. Secondo la ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic contro Rafael Nadal - tutti i numeri della grande rivalità : Il numero uno contro il numero due. La finale maschile degli Australian Open 2019 metterà di fronte Novak Djokovic e Rafael Nadal . L’ennesimo s contro di una battaglia infinita. Andiamo a vedere tutti i numeri di questa straordinaria rivalità . 52 – come le sfide finora giocate da Novak Djokovic e Rafael Nadal . Le vittorie del serbo sono 27, mentre quello dello spagnolo sono 25. 17 – sono gli Slam vinti in carriera da Nadal . Il ...

LIVE Nadal-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : il maiorchino sfida l’emergente americano ai quarti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2019 tra Rafael Nadal e Frances Tiafoe. Lo spagnolo e l’americano sono posizionati nella parte bassa del tabellone maschile. I due giocatori arrivano a questo punto del torneo attraverso strade ben differenti. Nadal non ha ancora perso un set dal primo turno agli ottavi, in cui ha superato tre Australiani, James Duckworth, Matthew Ebden e Alex de Minaur, e ...