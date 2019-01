Multopoli | dalla principessa al cavaliere fino agli esponenti della destra romana | ecco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) “Categoria rossa”. Arrivavano così codificate le richieste dall’alto a Pasquale Libero Pelusi, l’ex dirigente del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, protagonista dell’inchiesta ribattezzata “”, che ha visto la Procura di Roma accertare la cancellazione “allegra” di multe stradali per ben 16,5 milioni di euro dal 2008 al 2015. E una delle persone che intercedeva per gli “amici” era Maurizio Salvi, ragioniere generale del Campidoglio per 10 anni – nominato da Veltroni, tenuto da Alemanno e dimessosi con Marino – dunque di fatto “capo” di Pelusi, cui nell’aprile 2012 scriveva in email: “So che sto diventando noioso, però di sarei grato se potessimo verificare anche questa posizione”. Con il dirigente che poi girava alle sue sottoposte la mail con il medesimo oggetto “altra scocciatura”. E così la contravvenzione veniva magicamente eliminata dal sistema.IL MONDO ...