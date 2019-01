MotoGp – “Marquez è più forte di Lorenzo” | la dura replica di Jorge alle dichiarazioni di

MotoGp - parla Rainey : “Marquez dovrà stare attento a Lorenzo - partirà subito all’attacco” : Sarà sicuramente l’elemento di più interesse per la prima parte di stagione del Mondiale di MotoGP: i due fenomeni spagnoli, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, saranno nello stesso Team, ovviamente la Honda ufficiale. Ci sarà rivalità? Ad esprimersi in un’intervista su Motorsport è stato Wayne Rainey, tre volte iridato in carriera: “Marquez ha i suoi punti di forza, ma ha anche i suoi punti deboli, e in questo deve migliorare. ...

MotoGp - Burgess convinto : “Marquez potrebbe fare qualcosa che Valentino Rossi non ha mai fatto” : L’ex capo-tecnico di Valentino Rossi ha paventato la possibilità che Marquez raggiunga un record che mai nessuno ha centrato Sette titolo mondiali già in bacheca, cinque dei quali in MotoGp. Marc Marquez sta entrando anno dopo anno sempre più nella storia di questo sport, portando sempre più in alto l’asticella dei propri record. I quindici titoli di Giacomo Agostini sono al momento lontanissimi, ma un primato che nessuno ha ...