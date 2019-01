MotoGP - Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica : Il #41 della casa veneta lo ha ribadito in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ecco le sue parole. 'Sono due piloti molto forti, ma per me Marquez è di un altro livello, molto più alto degli altri ...

MotoGP – La convivenza con Iannone e la sfida interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

Aleix Espargarò - il cambiamento è clamoroso : lo spagnolo lascia la MotoGP - correrà con la Movistar… nel ciclismo! : L’ormai ex pilota di MotoGP Aleix Espargarò ha deciso di dare una svolta epocale alla sua carriera: lo spagnolo correrà con la Movistar nel ciclismo La storia dello sport è piena di svolte incredibili, di sportivi che, in fasi più o meno avanzate della loro carriera, decidono di cambiare disciplina trovando maggiore o minore fortuna rispetto alla ‘vita’ precedente. È il caso di Michael Jordan che, dopo aver dominato i ...

MotoGP - niente test di Jerez per Aleix Espargaro : lo spagnolo in ospedale per gastroenterite [FOTO] : Il pilota dell’Aprilia non parteciperà ai test di Jerez per colpa di un violento attacco di gastroenterite, al suo posto ‘convocato’ Bradley Smith Aleix Espargaro non parteciperà ai test di Jerez, il pilota di Granollers infatti dovrà marcare visita per colpa di un violento attacco di gastroenterite che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. Un brutto colpo per l’Aprilia, che ha deciso di sostituirlo ...

