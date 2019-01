Mondiali 2019 di sci alpino | diciannove gli azzurri convocati per la rassegna iridata di

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità e gigante femminile per sognare - Delago outsider : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...

Mondiali 2019 di sci alpino - orari e programma dettagliato di tutte le gare : I Mondiali di sci alpino si avvicinano, i migliori atleti del mondo si daranno battaglia sulla neve di Are per conquistare i titoli iridati delle varie discipline Il conto alla rovescia sta per terminare, i Mondiali 2019 di sci alpino si avvicinano e gli atleti si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno. Sarà la località di Are, in Svezia, ad accogliere i migliori sciatori del mondo, che si affronteranno per ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : fantastico oro in discesa per Giacomo Bertagnolli : Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta uno straordinario Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nella discesa libera nella categoria vision impaired, conquistando la sua terza medaglia in questa rassegna iridata dopo l’altro oro in slalom e l’argento in ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Michela Moioli a caccia del primo titolo iridato - sfida a Lindsey Jacobellis ed Eva Samkova per la vittoria : La gara femminile di Snowboardcross dei Mondiali di Park City si preannuncia spettacolare, viste le tante pretendenti al titolo. Nelle ultime stagioni il livello generale si è alzato sempre di più e in questa rassegna iridata ci aspettiamo di vedere una gara molto combattuta, considerando anche i risultati delle prime due gare di Coppa del Mondo a Cervinia di fine dicembre. Andiamo quindi a scoprire le favorite per la conquista del titolo ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : ITALIA DI BRONZO! Arriva il terzo posto anche nella staffetta maschile juniores : Dopo il terzo posto di ieri nella staffetta Youth maschile, Arriva un altra medaglia di bronzo per l’ITALIA, questa volta nella staffetta Juniores maschile, ai Mondiali di categoria di Biathlon; a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, Michael Durand, Patrick Braunhofer, Cedric Christille e Daniele Cappellari sono i migliori al poligono ma vengono battuti da Russia, prima, e Germania, seconda. nella staffetta maschile Juniores 4×7.5 km parte ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia all’assalto del podio nella gara maschile con Visintin e Perathoner : Due podi in due gare in quel di Cervinia, nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo, l’unica disputatasi fino ad ora visto l’annullamento in quel di Montafon a causa delle avverse condizioni meteo. Prima Omar Visintin, poi Emanuel Perathoner con addirittura la vittoria: non può che presentarsi con le ambizioni giuste in terra statunitense l’Italia per quanto riguarda i Mondiali di Snowboardcross. È proprio dalla coppia ...

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : date - programma - orari e tv : Dal 4 al 17 febbraio si disputeranno i Mondiali 2019 di sci alpino, la rassegna iridata andrà in scena ad Are (Svezia). La prima settimana sarà dedicata alle discipline veloci (con prove annesse) e alle combinate, la seconda sarà invece riservata come sempre alle discipline tecniche. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Michela Moioli sogna di aggiungere l’ultimo oro mancante alla collezione : Michela Moioli ha un obiettivo chiaro ai Mondiali di Park City: conquistare il titolo iridato per completare il suo palmares nello Snowboardcross. La 23enne bergamasca ha infatti conquistato lo straordinario oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e ha vinto già due volte la Coppa del Mondo (2016 e 2018), ma non è mai riuscita a trionfare ai Mondiali, ottenendo la medaglia di bronzo sia nel 2015 che nel 2017. Un oro a Park City andrebbe quindi a ...

