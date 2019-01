Moda uomo tendenze Estate 2019 | lo sportswear dominerà

Moda uomo - cosa rubare dal guardaroba di lei : Nel mondo della Moda il «gender neutral» è un tema che non fa più notizia. Oggi più che di un trend, si parla di una vera e propria evoluzione dell’abbigliamento unisex, intenso come lo sdoganamento di una libertà che sulle passerelle è argomento centrale già da tempo. Le collezioni più recenti di Gucci e Vetements, per esempio, hanno proposto capi d’abbigliamento e accessori ...

Tendenza Moda uomo - la nuova eleganza senza cravatta : Cos'è la Tendenza della moda “Air tie”David Beckham, Air tie lookJun SatoRami Malek, Air tie lookVictor BoykoOrlando Bloom, Air tie lookPhoto by Gary Mitchell/SOPA ImagesArmie Hammer, Air tie lookSteve GranitzTimothée Chalamet, Air tie lookMichael TranRami Malek, Air tie lookJon KopaloffRyan Gosling, Air tie lookNurPhotoTimothée Chalamet, Air tie lookDavid CrottyCos'è la Tendenza della moda “Air ...

Moda uomo - tutti i trend dalle passerelle di Parigi : Ve lo avevamo anticipato e, a chiusura del calendario europeo di sfilate Uomo, Parigi si conferma la città più seguita in fatto di novità e tendenze per il prossimo autunno-inverno 2019/20. Tra party e prime file ricche di celebrities, l’insolito duo Thimotee Chalamet e Frank Ocean su tutti, emergenti che hanno catalizzato l’attenzione tanto quanto le maison più storiche - Priya Ahluwalia, Paolina Russo e ...

La palestra a misura d'uomo va di Moda tra i millennials : Da un lato le grandi catene di palestre nazionali e internazionali, che offrono ambienti giganteschi e spesso iper-popolati, un numero smisurato di corsi e attività, musica alta, sauna, bagno turco, idromassaggio e servizi vari ed eventuali. Dall'altro, il completo opposto. Quello di spazi a misura d'uomo, spesso ritagliati all'interno di palazzi del centro cittadino, dove i corsi offerti sono più intimi, più specifici, più attenti alle esigenze ...

Il tatuatore Pietro Sedda porta il suo brand Saint Mariner a Milano Moda Uomo : Non solo pelle. No, non stiamo parlando dei materiali che compongono la collezione del brand Saint Mariner presentata durante Milano Moda Uomo dal designer Pietro Sedda. La pelle di cui stiamo parlando è quella dei tanti clienti che sono passati sotto le mani del noto tatuatore. Se il nome Saint Mariner vi dice qualcosa, sappiate che il suo studio a Milano porta proprio questa insegna. Per Sedda siamo tutti santi ma, siamo tutti marinai. O ...

Milano Moda uomo - chiude il sipario sulle collezioni maschili - : Conclusa la 4 giorni di sfilate che ha visto in calendario nuovi brand e un Armani a metà. Molti gli ospiti dal mondo dello sport, tra tutti Alex Zanardi. In prima fila anche il finalista di X Factor 2018 Leo Gassman

Moda uomo : riflettori puntati su Parigi : Se c’è una cosa che abbiamo imparato da queste presentazioni Uomo per il prossimo autunno-inverno 2019/20 è che, anche da un punto di vista puramente economico, l’interesse per il menswear sta crescendo più della sua controparte femminile. Non sorprende, quindi, che la macchina creativa che muove l’industria della Moda maschile si senta sempre più libera di sperimentare sfornando nuovi trend e contenuti ...

Milano Moda uomo - tutte le immagini delle sfilate : sfilate, presentazioni, eventi speciali, graditi ritorno, la Moda per il prossimo autunno inverno è protagonista a Milano fino al prossimo 14 gennaio, e si racconta attraverso le sue immagini. Venerdì 11 Ermenegildo Zegna – 20.30 in Piazza Duca d’Aosta, 1 Sabato 12 MI1992 supported by CNMI e CNMI Fashion Trust - 10.00 in Piazza della Repubblica, 17 Frankie Morello - 11.00 in Piazza Affari, 1 Brioni Magliano supported by ...

Milano Moda uomo - le star in front row

Ma, dunque, ci avevamo visto giusto? Perché se le nostre impressioni a caldo, imbastite ieri nel corso della prima giornata di Milano Moda Uomo, vengono confermate anche (inevitabilmente a modo suo) da Miuccia Prada – l'unica, forse, a riuscire ancora ogni ...

Billionaire gioca a Polo - Milano Moda uomo FW 2019 : Billionaire arriva a Milano Moda Uomo con una nuova collezione d'impronta fortemente sportiva, che s'ispira al mondo del polo.

Milano Moda uomo : tutti in forma(le)

Milano Moda uomo : le sfilate di Magliano - M1992 e Kiton : Io ho sognato leggendo quelle pagine, ascoltando i Cccp, immaginando il mondo underground e crepuscolare bolognese attraverso i racconti di Andrea Pazienza" spiega a Panorama Luca Magliano, occhi ...