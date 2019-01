Miriana Trevisan ne ha per tutti | ‘In tv conta solo il fallo | Bonolis? Lasciamo perdere’

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) L’ex showgirl, ospite del programma ‘I Lunatici’ in onda su Rai Radio 2, ha rilasciato un’intervista, stilando un bilancio delle sue esperienze professionali e ripercorrendo, a sommi capi, tutta la sua carriera televisiva. A proposito del suo primo programma con il compianto Gianni Boncompagni, l’ex lolita ha dichiarato di aver vissuto una specie di fiaba, un qualcosa di ‘irreale’, nel senso che, in alcuni momenti, si sentiva amata da, in altre occasioni da nessuno. A tratti si sentiva una regina, in altri momenti no. A detta della, non sarebbe proprio facile da spiegare, ma è stato comunque un momento esaltante e molto importante per il prosieguo della sua carriera professionale.: ‘Mike Bongiorno aveva un grande senso dell’ironia’ Su Mike Bongiorno, l’ex showgirl ha speso parole positive affermando che, con lei, si comportava in modo ...