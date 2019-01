Milano | targa allo stadio per Francesco che ha combattuto per rendere il Meazza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Una tenacia incredibile nel difendere i diritti dei più deboli, la voglia di abbattere le barriere architettoniche e una passione insaziabile per il calcio. Il suo obiettivo eraSan Siro accessibile al 100% anche a quei tifosi con disabilità motoria grave. Questa la sfida vinta dane, 22enne con tetraparesi spastica che il Comune diha voluto omaggiare mercoledì 30 gennaio dedicandogli una speciale cerimonia commemorativaGiuseppe, ad un anno esatto dalla sua morte. L’Assessore al Turismo, Sport e qualità di vita, Roberta Guaineri, ha celebrato così “il sogno d’inclusione e partecipazione di Gne, un modello di passione civica e altruismo” con unaricordo, posta vicino alla pedana per disabili innalzata a bordo campo. Pedana insistentemente richiesta dstesso tifoso interista per consentire una corretta visuale anche alle ...